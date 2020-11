El territorio valenciano alcanza la cifra de contagios por habitante más elevada, pero Sanidad prevé una estabilización y no endurece las restricciones

"Debemos esperar para ver cómo han funcionado las medidas que se han ido tomando en las últimas semanas; en Onda, Elche, Orihuela y Guadassuar donde se restringieron las reuniones sociales a seis personas antes que en el resto de la Comunitat se han contenido los contagios, por lo que habrá que ver si sucede lo mismo en todo el territorio".

Así se ha pronunciado este martes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, preguntada sobre si piensan endurecer las restricciones en la línea de cerrar la hostelería (habilitando ayudas para el sector) y adelantar el toque de queda, tal y como solicitó recientemente la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

Barceló ha hecho un llamamiento a cumplir las actuales medidas ya que, según ha afirmado, "las medidas no sirven de nada por muy duras que sean si luego no se cumplen". Además, ha advertido que no quieren aplicar "un confinamiento domiciliario", pero que todos los fines de semana se realizan fiestas ilegales y reuniones de más de seis personas: "Aunque es verdad que la mayoría cumple las normas, basta que una pequeña parte no cumpla para que se produzca un foco de transmisión del virus".

Sanidad ha descartado así por el momento un endurecimiento de las restricciones el día en el que la Comunitat Valenciana ha registrado el pico máximo de contagios por cada 100.000 habitantes durante esta segunda ola. Según los datos del Ministerio, después de cinco días consecutivos con un descenso del 6%, este martes se han alcanzado los 273,39 casos por cada 100.000 habitantes en el acumulado de los últimos 14 días, superando los 262,52 positivos registrados el pasado día 4 de noviembre, dato más elevado hasta ahora. Según Barceló, en las últimas 24 horas se han registrado 2.341 nuevos casos y 39 fallecidos, por lo que el total de defunciones es de 1.972 personas.

Pese a todo, no todos los datos son negativos. Como ha informado eldiario.es, el número reproductivo básico (R), indicador que estima la velocidad con la que el coronavirus puede propagarse, ha caído en picado los últimos 9 días al pasar del índice 1,31 el pasado 20 de octubre (el más alto de la segunda ola) al valor 0,90 el pasado 29 de octubre (0,99 de media en España), último dato recabado por el Instituto de Salud Carlos III es del pasado 22 de octubre. Este es uno de los principales indicadores que tienen en cuenta los epidemiólogos a la hora de dar por controlada una pandemia, algo que se da por hecho cuando el valor es inferior a 1.

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria, Barceló ha ofrecido los datos del porcentaje de ocupación de pacientes con COVID-19 y de pacientes de otras patologías, lo que da una foto completa de la situación, al tiempo que eleva las cifras totales. Según ha informado, sin contar las plazas que se pueden sumar mediante los planes de contingencia, actualmente la ocupación en planta está al 68,8% (14,8% de pacientes COVID-19 y 54% de otras patologías) y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al 73,2% (36,5% con pacientes COVID-19 y 36,7% de otras dolencias).

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.522 personas ingresadas con COVID: 129 en la provincia de Castellón, con 20 pacientes en UCI; 520 en la provincia de Alicante, 93 de ellos en la UCI; y 873 en la provincia de Valencia, 128 de ellos en UCI.

Al respecto, Barceló ha comentado que actualmente no hay tensiones excesivas y que el sistema sanitario está preparado aumentar su capacidad en función de la presión asistencial. La consellera ha reconocido una mayor saturación en Vinaroz, Sagunt y Orihuela, zonas donde se ha procedido a derivar un total de 26 pacientes a las UCI de otros hospitales, algunos privados. en estos casos, ha explicado que se aplicarán las tasas conveniadas para cubrir los gastos.

Altas, brotes y residencias

Según la consellera, desde la última actualización se han registrado 1.371 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 68.978: 7.734 en Castellón, 23.580 en Alicante y 37.613 en Valencia.

Además, hay una nueva alta sin asignar, de manera que el total de altas sin asignación es de 51. De esta forma, en estos momentos hay 14.392 casos activos, lo que supone un 16,86% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.520.605, de las que 1.362.167 han sido a través de PCR y 158.438 mediante test rápido.

La titular de Sanidad ha informado que hay algún caso positivo en 66 residencias de mayores (4 en la provincia de Castellón, 19 en la provincia de Alicante y 43 en la provincia de Valencia), 16 centros de diversidad funcional (5 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 8 en la provincia de Valencia) y 3 centros de menores en la provincia de Valencia.

En las últimas 24 horas se ha detectado 51 residentes nuevos positivos, 17 trabajadores nuevos positivos y han fallecido 15 personas mayores.

Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 9 residencias en la Comunitat Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia.

En relación a los brotes, Ana Barceló ha informado que el 99,7% son autóctonos, y el 0,3% de otras Comunidades Autónomas. El 69,8% es de origen social, el 14,3% en el ámbito laboral y el resto corresponde a otros ámbitos.

Por franjas de edad, el 41,2% afecta a personas de entre 35 a 64 años, el 25,7% corresponde al grupo de entre 15 y 34 años y el 18,9% al de mayores de 64 años. Así mismo, el 89,3% son brotes de pequeña magnitud (menos de 10 personas). Por provincias, el 20% se ha registrado en la provincia de Castellón, el 24% en la provincia de Alicante y el 56% en la provincia de Valencia. En las últimas 24 horas se han detectado 59 nuevos brotes.