El TSJ valenciano suspende el concurso para elegir la nueva dirección del IVAM

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido la resolución de las bases del procedimiento para la selección de la dirección del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Según informa el alto tribunal valenciana, la Sala ha aceptado la petición de la medida cautelarísima solicitada por una parte y acuerda la suspensión de la resolución del 4 de julio de 2024 del presidente del IVAM --Vicente Barrera, que en ese momento ocupaba el cargo de conseller de Cultura-- por la que se publicitaban las bases del concurso para ocupar el cargo.

En un auto datado de 30 de julio y facilitado por el TSJ, el tribunal no entra a valorar el fondo del asunto y adopta la cautelarístima solicitada por la inmediatez en la ejecución y para evitar los perjuicios derivados de su no adopción debido a que el plazo de presentación de candidaturas es de veinte días, lo que abarcaría parte del mes de agosto que es hábil en vía administrativa, pero no en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

La Sala da tres días de plazo al IVAM para que alegue lo que estime conveniente sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida.

La entonces Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 8 de julio las bases del procedimiento para elegir a la nueva persona que dirigirá el IVAM, puesto vacante desde la dimisión de Nuria Enguita y cuyas labores ha venido realizando la directora adjunta, Sonia Martínez.

Dichas bases establecen que las personas candidatas deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, diversos requisitos, entre ellos estar en posesión de una titulación universitaria con nivel de grado o equivalente.

Podrán presentarse aspirantes de todas las nacionalidades que acrediten al menos tres años de experiencia en niveles directivos o de responsabilidad en ámbitos relacionados con el arte moderno y contemporáneo en el sector público o privado. Asimismo, tendrán que adjuntar al menos tres referencias de personas de reconocido prestigio internacional en el arte moderno y contemporáneo.

Se pide que el proyecto de dirección que aporten las personas candidatas tomará como punto de partida el concepto de museo elaborado por el Consejo Internacional de Museos, como una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial.

La propuesta irá referida a un periodo de cinco años, deberá tener una extensión máxima de 30 hojas y estar redactada en alguna de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y en inglés.

Y tendrá que prestar especial atención a los siguientes hitos: Espacio de vanguardia y creatividad ; Gestión de la colección; Proceso de internacionalización; la sede del IVAM en Alcoi (Alicante) y la gestión del proceso de compra de obras artísticas que vayan completando el discurso de la colección del museo.

Código de buenas prácticas

Para elegir al nuevo responsable, se constituirá una Comisión de Valoración encargada de la valoración de las candidaturas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Código de Buenas prácticas en la Cultura Valenciana, que “garantizará la presencia de representantes de la administración pública titular, de los miembros de la sociedad civil y de expertos y científicos”.

En concreto, estará integrada por la persona que tenga atribuida la coordinación, supervisión y control de las entidades que integran el sector público instrumental cultural adscrito a la Conselleria con competencia en materia de Cultura, que ejercerá la presidencia de la Comisión de Valoración y en caso de empate tendrá voto de calidad; y la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de Museos.

También por dos miembros de la sociedad civil: Salomé Cuesta (Vicerrectora de Arte, Ciencia Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia) y Ester Alba (Vicerrectora de Cultura y Deporte de la Universitat de València); y 3 personas expertas y/o científicas: Rosa Castells González (responsable del MACA– Museo de Arte Contemporáneo de Alicante– y conservadora de las colecciones municipales de Alicante); Pablo González Tornel (director del Museo de Bellas Artes de València) y Guillermo Solana Díez (director del Museo Thyssen de Madrid).

Las funciones de Secretaría las realizará la persona que desempeñe el Servicio de Coordinación Cultural de la conselleria con competencia en materia de Cultura, con voz pero sin voto.

Entre los méritos que se tendrán en cuenta figuran la formación y especialización en arte moderno y contemporáneo acreditada a través de la realización de actividades artísticas y/o culturales y con la posesión de titulaciones relacionadas con la materia; los trabajos científicos, de investigación y publicaciones de la temática; la experiencia profesional; el conocimiento de la producción artística valenciana e implicación con la misma; estar en posesión de formación o haber participado en actividades encaminadas a hacer cumplir el artículo 26 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y demostrar durante la fase de entrevista el dominio de las lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana, así como de lenguas extranjeras. En el caso de lenguas cooficiales si no se acredita su dominio, el candidato seleccionado asume el compromiso de adquirir este conocimiento.

La puntuación máxima a obtener por las personas aspirantes por la valoración de los méritos aportados y el proyecto presentado será de 60 puntos, representando el 60 por cien del total de la puntación del procedimiento selectivo, requiriéndose de una puntuación mínima de 40 puntos para poder ser seleccionado para la fase de entrevista.