La UPV diseña una herramienta que ayuda a monitorizar el impacto de los temporales sobre las playas

Un equipo del grupo de Cartografía Geoambiental y Teledetección (CGAT) de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado SAET, una novedosa herramienta que ayuda a monitorizar el impacto de los temporales costeros sobre las playas y a caracterizar su recuperación en los meses posteriores, a partir de imágenes de satélite.

Su uso permite obtener información extremadamente útil para los gestores costeros, y ayuda a tomar las mejores decisiones sobre cuándo y cómo se debe actuar para proteger las playas, ha indicado la universidad en un comunicado.

El investigador del grupo CGAT de la UPV, Carlos Cabezas, ha resaltado que “en el actual contexto de cambio climático los eventos de temporal costero son cada vez más frecuentes y de mayor magnitud”. “Estos episodios dan lugar o incrementan los procesos erosivos existentes en las costas y ponen en riesgo el mantenimiento de las funciones de las playas”, ha apuntado.

“Dado el gran valor económico y ambiental que presentan las playas para las sociedades costeras, analizar y comprender cómo afectan los eventos de temporal resulta clave para planificar las posibles respuestas y adaptaciones por parte de los gestores costeros y del territorio. Y a esto contribuye nuestra herramienta SAET”, ha destacado.

El equipo de investigadores de la UPV acaba de publicar un estudio sobre el uso de esta herramienta, en el que analizaron con detalle los efectos que en enero de 2020 produjo el temporal Gloria en las playas del Delta del Ebro.

Este episodio causó importantes alteraciones morfológicas sobre toda la costa mediterránea, modificando las playas, cordones dunares y causando daños a infraestructuras humanas. Por lo que se refiere al Delta del Ebro, el impacto a nivel ecológico y sobre la agricultura del delta también fue reseñable.

En su estudio, los investigadores de la UPV caracterizaron los cambios de posición de la línea de costa de forma automática a partir de las imágenes de satélite Sentinel-2 (de la Agencia Espacial Europea, ESA) y Landsat 8 (del Servicio geológico de los Estados Unidos, USGS y de la NASA), empleando la herramienta SAET -acrónimo en inglés de Shoreline Analysis and Extraction Tool.

Radiografía exacta de la morfología

“Esta herramienta permite obtener, a partir de imágenes de satélite, una radiografía exacta de la morfología de las zonas analizadas. Para validarlo, nosotros aplicamos a un caso de estudio de gran impacto como fue Gloria. Si bien, se puede aplicar para caracterizar y comprender el impacto que tienen estos fenómenos de gran energía sobre cualquier otra zona costera”, ha concluido Cabezas.

El estudio desarrollado por el grupo de Cartografía Geoambiental y Teledetección (CGAT) ha sido publicado en la revista Coastal Engineering y se enmarca además en el proyecto europeo ECFAS (“A proof of concept for the implementation of a European Copernicus Coastal Flood Awareness System).

Financiado por la UE, el proyecto ECFAS tiene por objeto demostrar la viabilidad técnica y operativa de un Sistema Europeo de Información y Alerta ante Inundaciones Costeras.