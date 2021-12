La vacunación reduce en un 75% del número de hospitalizados e ingresos en UCI y el 90% de fallecimientos

Un estudio elaborado por la dirección general de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat Valenciana confirma que la relación de casos y presión hospitalaria ha cambiado radicalmente con la vacunación. Los datos analizados revelan que la vacunación ha supuesto una reducción del 75% del número de hospitalizados e ingresos en UCI y del 90% de fallecimientos.

De acuerdo con el análisis, las personas diagnosticadas por Covid-19 no vacunadas o con vacunación incompleta multiplican por dos el riesgo de ser hospitalizados. El riesgo de fallecimiento se multiplica por tres en el caso de los no vacunados. Los resultados del Barómetro reflejan que el impacto sobre la mortalidad atribuible a la Covid-19 es sensiblemente inferior al de la ola de principios de 2021, cuando la población no estaba vacunada.

La principal conclusión es que las vacunas están demostrando ser muy efectivas sobre la gravedad de los casos: todos los indicadores de gravedad (hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento) muestran un descenso indiscutible. Así, la enfermedad se está manifestando mayoritariamente de forma leve.

"Una de las principales conclusiones del programa de investigación valenciano de la vacuna del COVID-19 ProVaVac es que las vacunas están demostrando ser muy efectivas para reducir la gravedad de los casos. Los no vacunados tiene hoy dos veces más riesgos de ser hospitalizados y tres veces más de fallecimiento de los vacunados", asegura la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer.

El impacto en los mayores también es relevante, las personas vacunadas entre 60 y 80 años tienen un riesgo de fallecimiento 14 veces menor respecto a no vacunados. En los mayores de 30 años, el riesgo de hospitalización es ocho veces inferior para los vacunados

El estudio de la efectividad vacunal de ProVaVac se ha fijado también en el sector de los profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana: tienen tres veces más riesgo de ser hospitalizados aquellos profesionales sanitarios no vacunados o con vacunación incompleta y multiplican por 2,5 el riesgo de fallecimiento. La vacuna en este ámbito ha reducido un 73% las hospitalizaciones y un 65% los fallecimientos.

En el Barómetro 2021 de la Generalitat Valenciana se ha analizado la gravedad de la enfermedad a partir de los casos de Covid-19 diagnosticados en la Comunitat Valenciana a partir del verano, cuando la vacunación estaba muy avanzada, en comparación con el periodo anterior.

"Estos datos respaldan el enorme esfuerzo realizados por las valencianas y los valencianos con la vacunación, que han supuesto una reducción del 75% del número de hospitalizados e ingresos en UCI y del 90% de fallecimientos en este periodo", declara la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer, quien asegura que "la confianza de la sociedad valenciana por los resultados alcanzados en la lucha contra el Covid se refleja también en el barómetro del 2021 de la Generalitat que nos muestra una sociedad mayoritariamente orgullosa y esperanzada".

La directora general de Análisis y Políticas Públicas, departamento que depende de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, afirma que "el sistema sanitario valenciano sale también reforzado en este barómetro". "Tanto es así", agrega, "que el 72% hace una valoración positiva de la gestión de la vacunación".

"Estos datos avalan, sin duda, la estrategia de vacunación seguida por este Consell que la semana próxima inicia la vacunación de los menores. Las vacunas son, sin duda, la mejor herramienta que tenemos en la lucha contra el Covid", concluye Ana Berenguer.