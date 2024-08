Entre 400 i 450 euros al mes: el que li costa a un estudiant llogar una habitació a València

Un estudiant que haja de traslladar-se a la ciutat de València per a cursar estudis universitaris haurà de reservar una partida entre 400 i 450 euros al mes per a afrontar les despeses d’habitatge. D’aquesta manera, els alumnes procedents d’altres localitats de la província, d’altres províncies o de l’estranger, hauran de fer front al pagament de lloguers entre 300 i 400 euros per una habitació, una quantitat a què cal sumar el cost dels subministraments –aigua, gas, electricitat i Internet–, de manera que les despeses per persona, només en habitatge, s’estima que estaran entre els 400 o 450 euros.

Així ho considera el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de València (Coapiv), que calcula que l’habitatge de lloguer per a estudiants a València ha incrementat el preu en els últims mesos entre 50 i 100 euros per habitació, un increment que atribueixen al “descens considerable de l’oferta d’habitatges de lloguer en general”. “Trobar pis per al curs escolar és més complicat i molt més car”, explica l’entitat.

Davant aquesta realitat, molts estudiants han optat per buscar habitatge en poblacions pròximes ben comunicades i amb preus més assequibles, entre 200 i 250 euros, o en les residències d’estudiants, que, encara que són més cares, els garanteixen habitatge en una ubicació pròxima al seu centre d’estudis.

Parc d’habitatges insuficient

Tal com alerta Coapiv, el motiu pel qual es lloguen menys habitatges és que hi ha un parc d’habitatges “insuficient” per a la demanda existent, i responsabilitzen a la Llei d’habitatge, que apunten ha suposat que “molts pisos o cases hagen eixit del mercat del lloguer per la falta de seguretat jurídica”.

La solució a aquesta “oferta insuficient” de pisos de lloguer passaria, a parer seu, per una política de més construcció de pisos d’aquesta mena, així com per una legislació “seriosa i eficaç quant a seguretat per a propietaris, a més de possibles ajudes”, i insisteixen que l’augment de l’oferta d’habitatge “afavoriria l’ajust de preus d’una manera natural”.

El president de Coapi València, Alfredo Cano, considera “primordial, encara que no sempre és possible, anteposar-se i començar a buscar l’habitatge per al pròxim curs com més prompte millor, al març, a l’abril o al maig”. “També recomane posar-se en mans d’un professional perquè supervise el contracte i assegure a l’inquilí que no hi ha cap clàusula contrària a la llei que siga abusiva, mitjançar entre les dues parts i que l’inquilí estiga tranquil”, ha conclòs.