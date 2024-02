800 treballadores de neteja a Alacant de dues empreses ja estan un mes en vaga després de cinc sense cobrar

Prop de 800 treballadores de la neteja de diferents municipis alacantins estan ja més de 30 dies de vaga per impagaments. El sindicat Comissions Obreres (CCOO PV) denuncia que les empreses STC i J Córdoba Soluciones, totes dues del mateix grup, ja fa cinc mesos que no paguen les empleades i sense rebre el comité d’empresa. Són 498 afectades en la primera i 276 en la segona, l’àmbit d’actuació de la qual és Elx i els voltants.

Les empleades estan en una situació de màxima precarietat. Als baixos salaris propis del sector se sumen els cinc mesos sense cobrar, que les han obligades a recórrer a ajudes socials i institucions de caritat. Els comités d’empresa denuncien que la companyia no les rep ni aporta solucions. STC està en concurs de creditors des de desembre, mentre que una altra de les empreses del mateix propietari va demanar el concurs el juny passat i va tancar. Ambdues estan a càrrec d’un empresari italià establit a Elx (Alacant), que té altres mercantils en el mateix sector.

La mercantil JCórdoba opera en el marc de “neteja integral d’instal·lacions fins a la recollida de residus, passant per desinfecció de materials o faenes verticals”, segons consta en la seua pàgina web. Operen, principalment, en la neteja de comunitats de veïns, apunta el sindicat. “L’empresa no rep el comité, no ens fan arribar documentació”, denuncien les portaveus, que assenyalen que l’empresa va convocar una reunió a l’Ajuntament en què només es va presentar un gabinet jurídic per a comunicar un ERO d’extinció de contracte.

“La situació, lluny d’arreglar-se, va prolongant-se amb la lògica conseqüència de l’augment de la vulnerabilitat de les famílies afectades”, va denunciar el sindicat Comissions Obreres davant una concentració el 2 de febrer passat. D’altra banda, el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) denuncia que, mentre les empleades no cobren “l’empresari continua fent subcontractes i aconsegueix noves empreses”. En un comunicat, assegura que la mercantil “rep els ingressos dels edificis i les oficines que paguen pel servei de neteja, així com de la Seguretat Social, per les treballadores que per aquestes condicions estan de baixa per depressió i que, malgrat això, continuen sense rebre el seu salari”. La pròxima concentració de les treballadores serà el 23 de febrer a Torre del Pla, a la porta de l’empresa.