Ábalos trasllada a Ribó que el Ministeri de Transició Ecològica vigila la normativa ambiental en l’ampliació del port de València

L’execució del túnel de la Serradora i el canal d’accés ferroviari, necessari per a poder completar el Parc Central, van ser les dues “urgències” en matèria d’infraestructures que van tractar dimarts l’alcalde de València, Joan Ribó, i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Juntament amb aquests assumptes, l’alcalde li va reclamar un nou estudi d’impacte ambiental davant una eventual ampliació nord del port de València.

En aquest sentit, Ribó va subratllar la seua postura contrària a donar per vàlida la declaració d’impacte ambiental del 2007, “perquè el projecte d’ampliació portuària s’ha modificat d’una manera substancial”. De fet, el ple municipal va aprovar en la sessió del mes d’abril passat una moció per a sol·licitar a l’Autoritat Portuària “un estudi paisatgístic de la nova terminal i de la seua afecció a les platges”, i apostar per l’alternativa ferroviària per als accessos.

Sobre aquest tema, segons va explicar Ribó mateix, el ministre Ábalos li va comentar que el tema estava “en mans del Ministeri de Transició Ecològica” i que “la ministra és una persona molt seriosa en aquest tema” i que l’analitzarà “amb cautela”.

L’alcalde també va traslladar al ministre socialista “el perill evident que aquest tema s’eternitze en els tribunals, com ha ocorregut amb algun altre tema important”.

Ábalos també va traslladar a l’alcalde que des de Transició Ecològica estan pendents de tota la tramitació de l’ampliació per garantir el compliment de tota la normativa ambiental.

Pel que fa als projectes ferroviaris, Ribó va recordar que, com va avançar elDiario.es, el mes de febrer passat, el Govern de l’Estat va aprovar l’ampliació de l’Estació Joaquín Sorolla, que es va inaugurar el 2010 com a infraestructura “provisional”, prevista per a estar en ús únicament durant el temps necessari fins a l’execució del Parc Central.

Com és conegut, l’actuació global del projecte preveu el soterrament de la platja de vies de l’Estació del Nord des del Bulevard Sud, la construcció d’una nova estació central subterrània i l’habilitació del túnel passant per al trànsit d’eixida cap al nord dels trens. Sobre l’esplanada que quedarà lliure on actualment estan les vies, s’estendrà el Parc Central íntegrament, ja que fins al moment només s’ha pogut executar un 40% del projecte previst, atés que la resta de l’àrea està ocupada per les vies i els elements ferroviaris auxiliars.

No obstant això, l’aprovació de l’ampliació de l’estació suposa, de facto, una demora per al projecte definitiu, i així ho va subratllar l’alcalde, que va reclamar la necessitat de “no retardar les infraestructures amb solucions transitòries que només suposen prolongar la necessitat”.

L’alcalde va demanar “celeritat” en la resolució dels tràmits administratius pendents per a l’assoliment del canal d’accés i l’acabament del Parc Central, atesos els projectes “que des de fa anys València ha presentat al ministeri”.

En aquest sentit, Ábalos li va assegurar que el projecte del canal d’accés ferroviari es donarà a conéixer el mes que ve i que les obres es licitaran abans de final d’any.

L’alcalde va recordar que els pressupostos generals de l’Estat d’enguany inclouen una partida per a la redacció del projecte constructiu del canal d’accés ferroviari, “i la seua execució –va insistir Ribó– és imprescindible per a eliminar la bretxa de vies que divideix els barris del sud de la ciutat, i alliberar els sòls que permeten culminar el futur bulevard García Lorca i urbanitzar els solars pròxims”.

Quant al túnel passant, les previsions d’inversió global arriben a 2.000 milions d’euros, però no hi ha dotació prevista per a l’exercici actual, 2021; i per als tres exercicis següents s’han programat partides de tres milions el 2022, deu el 2023 i 60 el 2024). L’obra per a escometre el túnel passant està en fase d’estudi ambiental, i Ribó ha urgit el ministre Ábalos a executar la inversió prevista per donar impuls al projecte general, donant prioritat al canal d’accés.

Cicle de debats sobre l’ampliació del port

La Universitat de València, en col·laboració amb la plataforma ciutadana Comissió Ciutat-Port, davant el debat social que està suscitant el projecte d’ampliació del port de València, ha organitzat un cicle de debats crítics. Les jornades s’articulen en quatre meses dirigides tant a l’alumnat universitari com la ciutadania en general.

Les meses estan estructurades al voltant d’aquests quatre eixos: l’econòmic, l’ambiental, el de governança i el de la memòria i el reconeixement, i arranquen el 20 de maig a les 18.30 hores a l’auditori del Jardí Botànic. Es tracta de quatre sessions que tindran lloc en setmanes consecutives en diversos espais de la Universitat de València, el Jardí Botànic (20 de maig), la Facultat de Geografia i Història (27 de maig), la Facultat de Dret (3 de juny) i La Nau (10 de juny).

En el primer debat de dijous participaran Joan Martínez Alier (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals-ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona); Antonio Turiel (Institut de Ciències de la Mar, CSIC); Anastasio Urra (Departament de Direcció d’Empreses, Universitat de València); Erika González (OMAL-Observatori de Multinacionals a Amèrica Llatina).