Dos acusats per intentar vendre una granada de morter en Facebook pacten no entrar a la presó: “Era curiositat”

Dos homes que s’enfrontaven a una petició de pena de sis anys de presó per un delicte de depòsit d’armes de guerra han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia amb què eviten ingressar a la presó.

J. M. C., un home de 83 anys tenia en poder seu una granada de morter (sense espoleta, però amb càrrega explosiva a l’interior) en un habitatge de la localitat valenciana de Llíria.

La granada estava en estat de conservació en deficient, encara que la càrrega explosiva suposava un perill evident. L’acusat li la va entregar a J. M. S., un ferroveller sense recursos que la va posar a la venda en un anunci en Facebook.

La dona del ferroveller va avisar la Policia Nacional, que va haver d’intervindre en el traster de l’habitatge de Burjassot on estava amagada el 29 de setembre de 2021.

El ministeri públic sol·licitava inicialment per a tots dos acusats una pena de sis anys de presó per un delicte de depòsit d’armes de guerra. No obstant això, les defenses han arribat a un pacte de conformitat que rebaixa notablement la pena i evita que ingressen a la presó.

Així doncs, J. M. C. i J. M. S. han acceptat una pena de sis mesos de presó i una multa, a més d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic.

Per a l’ancià, sense antecedents, la rebaixa de la pena està condicionada al fet que no delinquisca durant un període de dos anys. Mentre que per al segon acusat, amb antecedents penals per delictes contra el patrimoni no computables en aquesta causa, la suspensió del seu ingrés a la presó està condicionada al fet que no delinquisca per un període de tres anys.

L’home, segons ha explicat la seua lletrada, està en situació de pobresa. “És una persona que viu de recollir ferralla”, ha dit la seua advocada.

El fiscal ha explicat que l’acusat “no és un delinqüent habitual” i ha recordat que la seua dona “va facilitar el lliurament de l’artefacte”, evitant així el “risc per a la comunitat”. “La voluntat quan la va posar en venda era curiositat i no la capacitat lesiva que tenia el morter”, ha postil·lat.

Ni tan sols els agents de la Policia Nacional que esperaven a l’entrada de la sala de vistes de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València han hagut de declarar finalment, en la seua condició de testimonis perits.