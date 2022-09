Aficionats del Llevant UE denuncien assetjament per part d’individus d’extrema dreta infiltrats en la graderia d’animació

Grupuscles d’extrema dreta tracten de guanyar protagonisme i presència en els estadis de futbol de València. Almenys així ho han assegurat una trentena de socis del Llevant UE per mitjà d’una carta que han signat i han remés al club en què denuncien que membres de la graderia d’animació amb simbologia feixista els assetgen i els insulten cada partit.

Fonts del club han assegurat a elDiario.es que desconeixien aquesta situació, però que davant la gravetat dels fets relatats en la missiva mantindran una reunió amb els socis signants en els pròxims dies.

Segons l’escrit, a què ha tingut accés elDdiario.es, “la graderia d’animació denominada Levante Fans, que va començar com una graderia per a animar a l’equip, on estava prohibida qualsevol implicació política, símbols, càntics ideològics, ha deixat de ser una graderia apolítica, ja que s’ha deixat entrar entre les seues files coneguts personatges de l’extrema dreta valenciana”.

Per aquest motiu, “molts socis que pertanyien a la graderia Levante Fans han abandonat les seues files per aquesta transformació política que està experimentant aquesta graderia, ja que pateixen assetjament continu per això, sense que el club faça res per controlar la situació”.

Segons expliquen, això passa des de la temporada passada: “Ara, amb el canvi d’ubicació de la graderia Levante Fans, això no ha fet més que empitjorar. La graderia no està delimitada, els socis d’aquesta graderia campen a plaer per totes les graderies, per les zones comunes i el pitjor, la zona de fumadors que els socis teníem anteriorment, ara és conjunta i està just davall d’aquesta graderia, confluint tots els socis amb aquests personatges que assetgen, insulten, provoquen sense cap control, mostren la seua ideologia feixista a la resta dels socis que hi baixem. Portar un tipus de roba que no els agrade és prou motiu perquè ens assetgen. Va ser sorprenent que ningú sentira els crits de Sieg Heil en el partit passat disputat el dia 27 d’agost”.

Aquests aficionats lamenten que “com a socis accionistes del Club, molts amb més de 20 anys d’antiguitat”, se senten “menystinguts pel club”, per la qual cosa estan plantejant-se davant aquesta situació “la possibilitat de deixar d’assistir al camp i no tornar a traure el passe mai més”. Així mateix, estan posant en contacte amb més socis i penyes que estan també “farts d’aquesta situació”, perquè seguisquen el seu exemple, “vist que els socis més importants del club són els pertanyents a la graderia Levante Fans”. “Hem d’acompanyar els nostres fills als banys o al bar, perquè no s’atreveixen a anar-hi sols, ja que s’han rebut insults i assetjament per membres d’aquesta graderia”, afirmen.

Davant aquesta situació, consideren que el club “ha de tornar a delimitar la graderia Levante Fans, no permetre l’accés dels seus abonats cap a la resta de socis, ja que els seus integrants no se saben controlar” i afigen que el Llevant UE “ha de vigilar les conductes que estan produint-se dins de la graderia conforme marca la llei”.

En la carta, afirmen que “aquests membres de Levante Fans estan tenint acostaments a una altra coneguda graderia d’animació d’índole ultra dretana anomenada Curva Nord del València CF, conegut caldo de cultiu de la ultradreta radical a València”.

La vespra del 9 d’Octubre de l’any passat i amb la imminent obertura del judici oral per les brutals agressions en la marxa de fa quatre anys, la Curva Nord del València CF, un grup de hooligans hereu dels Yomus, va anunciar sobtadament la seua dissolució. La directiva del polèmic grup ha anunciat en el seu compte de Twitter la dissolució, “cessant totalment” la seua activitat.

La directiva del club ja va aconseguir expulsar de les graderies els Yomus, l’històric grup ultra que poblava el camp de Mestalla. La Curva Nord, que es declarava apolítica i pacífica, es va crear el 2012 després de la fusió de Yomus, la penya Gol Gran i la incorporació de centenars de joves amb ganes, simplement, d’animar el seu equip.

No obstant això, el seu president llavors, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per estar present en la contramanifestació del 9 d’Octubre, malgrat que va afirmar que no va participar en les agressions.

No obstant això, al final fi del mes de juny passat, es va anunciar la tornada al Mestalla d’una nova Curva. Per això, el València CF va deixar clar que volia allunyar-se de la violència amb un compromís per totes dues parts.

D’altra banda i per normativa de LaLiga, les altes en aquesta zona del camp hauran de signar un document per a accedir al Mestalla i agafar l’empremta dactilar. Unes directrius dirigides perquè siga un espai lliure de violència i també apolític. De moment, en els dos primers partits jugats al Mestalla no han transcendit situacions conflictives.