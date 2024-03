Agressió ultra a Castelló: la delegada del Govern diu que “no quedarà impune” i Sumar pregunta a Interior

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha traslladat dimarts que l’agressió a un jove antifeixista a Castelló, ferit de gravetat en l’UCI, “no quedarà impune” i que la Policia Nacional ja treballa en la investigació per a detindre els autors. Membres del col·lectiu agredit, l’organització juvenil Cosa Nostra de Castelló, vinculen l’agressió amb grups d’ultradreta i asseguren que hi ha motivacions polítiques.

“La Policia Nacional, després de l’actuació de la Policia Local en el moment del succés, ha agafat la investigació i el que sí que vull dir és que els autors d’aquesta agressió no quedaran impunes”, ha assegurat la delegada, que ha indicat que s’efectuaran “les detencions que calga”.

El grup parlamentari Compromís-Sumar ha registrat una bateria de preguntes en el Congrés dirigides al Ministeri de l’Interior sobre l’agressió grupal al casal juvenil. En les preguntes, firmades pels diputats per València Àgueda Micó i Nahuel González juntament amb Íñigo Errejón (Madrid) i Enrique Santiago (Còrdova), Sumar demana la valoració d’Interior sobre l’agressió i l’actuació de la Policia Local, a més de reclamar les dades de què disposa el Govern sobre aquest tema.

La coalició pregunta quin ha sigut el nombre de ferits i quina la gravetat de les seues ferides, quines actuacions i investigacions s’han posat en marxa, si els agressors estan identificats, si formen part de grups neonazis o feixistes organitzats o de grups ultres de futbol i quin és el nombre de detencions que s’han produït. Finalment, la coalició de Yolanda Díaz qüestiona si Interior obrirà cap investigació per a saber els fets “i la falta d’actuació per part de la Regidoria de Seguretat i Emergència de l’Ajuntament de Castelló de la Plana al comandament de Vox” i si “consta a la Brigada d’Informació un salt qualitatiu de les agressions ultres de l’extrema dreta, com acaba de reconéixer un dels seus membres”.

El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Castelló, Antonio Ortolá, de Vox ha manifestat hui la seua “repulsa absoluta” i “condemna total” a l’agressió grupal. El col·lectiu agredit acusa el regidor d’ultradreta d’haver-los posat en el focus amb vídeos i denúncies constants en xarxes socials. En una publicació en X, La Cosa Nostra assegura que tenen “proves i evidències” de la vinculació personal del regidor de Seguretat amb els agressors. “Aquesta és la teua llei i ordre, ets el responsable directe del que ha passat”, assenyala el col·lectiu juvenil.

“Siga qui siga, espere que recaiga tot el pes de la llei, que se’ls condemne com ha de ser i, d’altra banda, espere que es recupere al més prompte possible l’agredit, que desgraciadament està hospitalitzat”, incideix el regidor, que demana que no es “polititze l’acte vandàlic, perquè són uns energúmens els que hagen pogut fer això”. Ortolá ja va ser assenyalat per ajuntar-se amb ultres en partits de futbol del Castelló.

Col·lectius feministes, antifeixistes i entitats culturals han condemnat fermament l’agressió. L’organització Acció Cultural del País Valencià ha traslladat el seu suport a les víctimes: “Les persones afectades per aquesta brutal agressió poden comptar amb la nostra solidaritat i ajuda, així com el col·lectiu La Cosa Nostra. Ens sumarem a les mobilitzacions que propose el col·lectiu i farem una crida a tota la ciutadania per a participar-hi”, subratlla.