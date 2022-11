Així és Iryo, el segon AVE privat que començarà a operar el 16 de desembre entre València i Madrid

Iryo, segon operador ferroviari privat d’alta velocitat i primer espanyol, participat pels socis d’Air Nostrum, Globalvia i Trenitalia, va fer dilluns el viatge inaugural entre les ciutats de Madrid i València.

Amb els seus bitllets flexibles per a totes les destinacions ja a la venda per a tot el 2023 a partir de 18 euros, Iryo iniciarà les seues operacions comercials divendres 25 de novembre entre Madrid, Saragossa i Barcelona, i, a penes unes setmanes després, el 16 de desembre, arribarà a València i Conca. Ja el 2023, el 31 de març, es posaran en marxa les connexions amb Sevilla, Màlaga, Antequera i Còrdova i, finalment, el 2 de juny, arribarà a Alacant i Albacete.

Amb una proposta basada en la personalització i la flexibilitat, Iryo ha dissenyat quatre classes de confort per a satisfer les diferents necessitats dels clients, Infinita, Singular Only YOU, Singular i Inicial, de les quals tres estan orientades al viatger de negocis. Totes les classes compten amb reposabraços individuals equipats amb endolls USB i estàndard i accés a wifi gratuït amb possibilitat de connexió 5G.

Juntament amb això, Iryo brindarà una oferta gastronòmica única sota una marca pròpia creada per als seus viatgers: Haizea, amb una gran varietat de menús a bord preparats al moment i amb elaboracions de producte de temporada, opcions saludables, primeres marques de begudes i carta de vins seleccionada que anirà canviant en col·laboració amb Denominacions d’Origen espanyoles.

En la seua aposta per la mobilitat integrada, compta amb grans acords amb companyies del sector turístic i transport per a oferir bitllets i experiències de viatge combinades, entre les quals cal destacar Rodalia, Air Europa, IATA o Imbric.

En el seu primer viatge amb passatgers a bord ha comptat amb la participació de Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, María Luisa Domínguez, presidenta d’Adif, i una nodrida representació institucional i empresarial que a la seua arribada a València han sigut rebuts per Ximo Puig, president de la Generalitat de València.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacat l’èxit de la liberalització de l’alta velocitat ferroviària a Espanya, on ja presten servei tres operadors, i ha exigit reciprocitat en els altres països de la Unió Europea per a contribuir a ampliar el mercat.

“Sentim orgull d’haver establit condicions transparents i no discriminatòries per a tots els agents interessats en la liberalització, sense tracte de favor”, ha assegurat la ministra en l’acte de posada en servei d’Iryo, celebrat en l’estació de Joaquín Sorolla de València.

Així, després del viatge inaugural entre Madrid i València, la titular del Mitma ha destacat que “Iryo, juntament amb la francesa Ouigo i l’espanyola Renfe, ja competeixen en igualtat de condicions en el sistema ferroviari espanyol, dins del recent procés de liberalització emprés pel nostre país, que ens ha convertit en el primer del continent amb tres companyies de primer nivell prestant serveis d’alta velocitat”.

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, ha declarat per part seua: “Hui hem assistit a un pas decisiu en l’avanç cap a una nova mobilitat a Espanya i en la millora de la seua vertebració i la seua cohesió territorial. València disposa des de dilluns d’una nova línia de connexió en alta velocitat amb Madrid que millora la seua connectivitat, facilita el transport de viatgers i mercaderies i reforça l’eix econòmic i social que conformen aquestes dues ciutats. Aquesta aposta contribuirà a millorar la competitivitat regional de la nostra economia, al mateix temps que ens permet com a societat continuar avançant en la implantació d’un mitjà de transport més modern, més eficient, més sostenible i amb una mínima empremta de carboni”.

Carlos Bertomeu, president d’Iryo, ha afirmat en roda de premsa que “hui és un gran dia per al procés de liberalització espanyola, ja que Iryo ha fet el seu viatge inaugural, completant l’entrada en operacions de les tres companyies de l’Alta Velocitat del nostre país. Com a president d’Iryo, sent que aquest viatge va començar fa uns anys quan vam començar a idear el que havia de ser la nova mobilitat, i, després d’intensos mesos de faena, aquest projecte s’ha fet realitat. La personalització, la flexibilitat, la sostenibilitat i la concepció integral formen ja part de la mobilitat a Espanya”.