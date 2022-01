Així serà la cavalcada de Reis en la Plaça de Bous de València: concert infantil, espectacles i discurs dels mags d’Orient

València viurà una cavalcada de Reis inèdita a conseqüència de la pandèmia. Per recomanació de la Conselleria de Sanitat, la Regidoria de Cultura Festiva que dirigeix Carlos Galiana ha optat per suprimir la tradicional desfilada davant el risc d’aglomeracions i traslladar l’espectacle a la Plaça de Bous, de manera que es puga controlar l’aforament i la distància de seguretat.

Fonts municipals han informat que serà dimarts al matí que s’anunciarà el nombre d’entrades que es repartiran i al mateix temps s’informarà de la pàgina web a què es podrà accedir per optar a alguna, que seran debades. També es detallaran els criteris de repartiment.

El que sí que han avançat és que les portes de la plaça s’obriran a les 17.30 h per permetre un accés escalonat fins a les 19.00 h, en què començaran els espectacles propis de la cavalcada. En aquest interval de temps, per amenitzar l’espera, hi haurà actuacions musicals infantils.

Ses majestats els mags d’Orient seran els últims a fer-hi acte de presència. Melcior, Gaspar i Baltasar dedicaran unes paraules a tots els xiquets i xiquetes des del mig de la plaça, amb la qual cosa que es donarà per tancat l’espectacle aproximadament a les 20.30 h.