Així seran les primeres Falles de la COVID a València: ofrena amb màscara i sense públic i 'cremà' amb restriccions

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l'Ajuntament de València i els col·lectius fallers municipals han acordat aquest dimarts les principals restriccions per a les primeres Falles de la pandèmia, que se celebraran de l'1 al 5 de setembre.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, s'ha reunit aquest dimarts amb el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, així com amb representants del col·lectiu faller de la Comunitat Valenciana per a abordar la celebració d'actes fallers a partir del pròxim 1 de setembre. En la trobada s'ha concretat que tots actes fallers se celebraran establint l'obligatorietat de l'ús de la màscara, fins i tot en espais a l'aire lliure, amb aforaments limitats i garantint en tot moment la distància de seguretat. Barceló, ha insistit que la situació epidemiològica "només permet el desenvolupament de determinats actes complint la normativa vigent”.

Durant la reunió s'ha acordat que la crema dels monuments s'avançarà per a complir amb el toc de queda, establit a la 1 de la matinada en 68 municipis amb risc extrem per la pandèmia, entre ells València. Per a la 'Cremà' els col·lectius fallers hauran de garantir el control d'aforaments, distància de seguretat i que no s'agrupen més de 10 persones. També s'ha concretat la celebració de l'ofrena amb un recorregut tancat i sense públic per a evitar aglomeracions. No obstant això, la consellera ha recordat que “encara hi ha temps i continuem treballant en la concreció de detalls”.

Per part seua, el regidor Carlos Galiana ha destacat “la responsabilitat del món faller des que va començar la pandèmia” i ha ressaltat “la renúncia a la celebració d'actes multitudinaris com les mascletades' de la plaça de l'Ajuntament, i els castells de focs d'artifici del Jardí del Túria, entre altres, així com la formació de coordinadors i coordinadores COVID en cada comissió”. Les comissions falleres van plantejar a Sanitat celebrar les festes de l'1 al 5 de setembre "amb responsabilitat, seguretat i tranquil·litat", entre les quals es troba la realització de totes les activitats a l'aire lliure, així com l'ofrena "a porta tancada" i amb màscara i l'ús de cadires per a veure la 'Cremà'.