Així va usar la trama del cas Taula una mestressa de casa en una firma pantalla per a cobrar el 15% d’un contracte públic falsejat

Un presumpte membre de la trama del cas Taula es va embutxacar el 15% d’un contracte públic a través d’una empresa pantalla en què figurava com a administradora una mestressa de casa que va resultar ser la seua cunyada. Es tracta de l’empresari Mariano López, exsogre del ionqui dels diners i un dels principals acusats en el judici de la peça separada D del cas Taula que ha arrancat aquesta setmana davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València.

López va entregar a la Fiscalia Anticorrupció els àudios que el seu exgendre va gravar en secret i que van desencadenar la investigació de la macrocausa. Ho va fer per venjança després del traumàtic divorci entre Marcos Benavent i la seua filla, però l’empresari ha acabat en el banc dels acusats pel presumpte tripijoc del contracte del centre d’atenció telefònica de l’empresa pública de la Diputació de Valenciana de la qual el ionqui dels diners era gerent durant el mandat del popular Alfonso Rus al capdavant de la institució provincial.

La instrucció del cas considera “irrebatible” que una empresa pantalla de Mariano López va cobrar de la firma adjudicatària del contracte el 15% del preu, és a dir, una suma total de 158.833 euros. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita per a l’exsogre de Benavent i per a l’empresari Fernando Palomares, de la mercantil adjudicatària, una pena de 13 anys de presó.

L’administradora de l’empresa Técnicas Legales Administrativas SL –la firma usada per a cobrar els fons– era la cunyada de Mariano López, una mestressa de casa anomenada María Concepción Torregrosa, també acusada en la causa. La dona, segons ha declarat dimecres en la segona sessió del judici, simplement va posar el seu nom sense participar en la gestió de la signatura. “Quan vaig assumir l’administració de l’empresa tenia 63 anys i ho vaig fer per a cobrar la pensió”, ha declarat.

Així doncs, entre el 2013 i el 2016 l’empresa pantalla va ingressar –“amb promptitud i puntualitat”, segons l’instructor de la causa– pagaments de la mercantil adjudicatària (Servimun, sense experiència en la prestació del servei d’atenció telefònica) que, al seu torn provenien de la firma pública Imelsa, de la qual el ionqui dels diners era gerent.

La instrucció va concloure que Mariano López “molt probablement” va actuar com una mena d’“aconseguidor”, demanant el favor de l’adjudicació a Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València, o al funcionari Salvador Deusa, de qui era amic de la infància i que es va encarregar dels plecs de l’adjudicació.

Per embutxacar-se el 15% del preu del contracte, l’exsogre del ionqui dels diners va crear la signatura Técnicas Legales Administrativas SL, “sense activitat” i a nom de la seua cunyada, amb qui va obrir diversos comptes bancaris, en què ingressava els pagaments de l’empresari Fernando Palomares per al “seu lucre personal i el de la seua dona”, i en menor mesura per a gratificar María Concepción Torregrosa.

“No vaig participar en la gestió de la mercantil ni sabia què era la societat”, ha assegurat la dona davant el tribunal en una declaració breu en què s’ha limitat a respondre a les preguntes de la seua defensa.

“No pensava que tenia com a finalitat una cosa il·lícita”

També ha declarat Vicenta Torregrosa, dona de Mariano López i exsogra de Marcos Benavent. La dona ha defensat López: “El meu marit ha sigut empresari tota la vida, tenia una fàbrica i amb la crisi va haver de buscar-se la vida, però sempre legalment. Mai de la vida hauria acceptat una cosa il·legal i confie plenament en ell”, ha declarat.

Vicenta Torregrosa ha explicat que la seua germana figurava en l’empresa pantalla per poder cobrar la jubilació. “La meua germana tenia 63 anys i el seu marit l’havia deixada amb quatre fills adolescents i li quedaven dos anys per a jubilar-se. Mariano em va preguntar si volia ser administradora i li vaig preguntar millor a la meua germana i va dir que sí, perquè ho necessitava per a poder optar a la pensió”, ha afirmat.

“No pensava que muntar la societat tenia com a finalitat una cosa il·lícita. Em va comentar el meu marit això d’administradora i confie plenament en ell. Li vaig preguntar si era legal i em va dir que totalment”, ha postil·lat en referència a l’acusat Mariano López.

En el centre d’atenció telefònica també va treballar el fill de Mariano López, que estava en atur i sense experiència laboral. Anticorrupció considera que el servei va “ser” defectuós “i fracassat” des de l’inici. De fet, va deixar quasi 100.000 telefonades sense atendre. L’adjudicació presumptament falsejada va tindre un cost per a l’empresa pública de 842.975 euros.