Dos ajuntaments menuts d’Alacant s’agrupen per salvar un lloc d’administratiu

El municipi del Camp de Mirra té una població de 419 habitants mentre que a la Canyada viuen 1.191 ànimes. Totes dues poblacions, pertanyents a la comarca de l’Alt Vinalopó i governades per alcaldes del PP, van acordar sol·licitar la constitució d’una agrupació per al sosteniment del lloc d’administratiu. El ple de l’Ajuntament de la Canyada va adoptar l’acord en la sessió del 15 de febrer passat i el veí el Camp de Mirra, el 24 de febrer.

Els consistoris van sotmetre a informació pública l’acord, mitjançant sengles anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant sense que es presentara cap reclamació en el termini d’un mes.

Així doncs, la secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrián, ha aprovat la constitució de l’agrupació dels ajuntaments de la Canyada i el Camp de Mirra per al sosteniment del lloc d’administratiu, que es regirà pels seus propis estatuts.

La resolució, publicada dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, preveu la possibilitat d’interposar recurs, tant en la via contenciosa, del potestatiu de reposició o de la via administrativa. “Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna”, afig la resolució.