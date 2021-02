El delicte d’odi com a amenaça a la llibertat d’expressió: dos antifeixistes de Petrer que es van manifestar a favor de Pablo Hasel declaren com a investigats

Dimecres, el jutjat d’Instrucció número 3 d’Elda acollirà la declaració com a investigats de dos joves de Petrer acusats d’un delicte d’odi per la Policia Nacional.

Els dos antifeixistes van ser denunciats després de concentrar-se el 4 de juliol passat en una plaça pública de Petrer juntament amb una vintena de membres del col·lectiu Assemblea Popular per mostrar el seu suport al raper Pablo Hasel, sobre el qual en aquells dies pesava la sentència de presó del Tribunal Suprem per injúries a la monarquia i enaltiment del terrorisme, cosa que ha ratificat l’Audiència Nacional fa poc, motiu pel qual haurà d’entrar a la presó abans de diumenge.

Durant l’acte de protesta es van corejar consignes contra la casa reial (“els Borbons són uns lladres”), contra l’estament policial (“la Policia tortura i assassina”), i també contra l’organització política d’Espanya (“estat terrorista, estat feixista”), segons assenyalen fonts de l’associació antifeixista i confirma l’advocat dels investigats, Arturo Acón Bonasa.

El lletrat explica que l’acusació de delicte d’odi a què s’enfronten, que podria implicar-los fins a quatre anys de privació de llibertat, és “inusual” en la justícia espanyola. “Per la meua experiència amb clients denunciats per haver participat en manifestacions o en actes de protesta, se’ls sol acusar de danys al mobiliari o els mateixos agents, per tota mena d’accions violentes, però no per delicte d’odi”.

L’atestat policial afirma que les consignes que es difonien en la manifestació a la plaça d’Amèrica de Petrer podrien qualificar-se de delicte d’odi, cosa que, recorda aquest advocat alacantí “no té sentit” perquè la figura del delicte d’odi es refereix a “col·lectius vulnerables i no té cabuda que ho siguen l’Estat, la policia o els Borbons”.

En conversa amb aquest mitjà, Arturo Acón assenyala que el delicte d’odi “està utilitzant-se com a calaix de sastre en altres països que no són democràtics per a empresonar dissidents del règim sense vertaders arguments jurídics”, i posa com a exemple la Nicaragua de Daniel Ortega.

La postura de l’advocat de la defensa, en l’assistència de la declaració dels investigats, consistirà en la negació dels fets denunciats “com a actes delictius, sinó que formen part dels drets fonamentals, tan vilipendiats últimament, com són la llibertat d’expressió i la manifestació”, esgrimeix. “Precisament aqueixa manifestació de Petrer era per a defensar la llibertat d’expressió de Pablo Hasel i el que va passar és que se’ls va demandar per haver-ne fet ús”.

Més concentracions

L’Assemblea Popular de la localitat ha fet una crida per a aconseguir suport de la ciutadania davant el cas que afecta dos dels seus membres. Per això, han demanat als seus seguidors que s’acosten a les portes del jutjat d’Elda dimecres a les 11.30 hores.

Aquesta concentració de protesta ha coincidit en el temps amb la “indignació” que ha suposat l’imminent empresonament del raper Pablo Hasel. La plaça de bous d’Alacant acollirà dijous a les 19 hores un acte de “màxima solidaritat” amb l’artista i que reunirà diferents col·lectius antifeixistes de la província, entre aquests l’Assemblea Popular d’Elda i Petrer.