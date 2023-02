Alejandro té dret a anar ‘en conill pel carrer: si no hi ha ordenança municipal, no se’l pot sancionar

Alejandro Colomar, multat per la llei mordassa per circular nu a Aldaia (l’Horta Sud) no mereix “retret des del punt de vista del dret sancionador administratiu”. Així ho ha determinat la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que ha avalat l’anul·lació de les dues multes.

El jove, informàtic de 29 anys, manté una batalla jurídica de llarg recorregut per a anul·lar les nombroses sancions que se l’han imposat per la Llei de seguretat ciutadana (popularment coneguda com a llei mordassa). Colomar fins i tot es va presentar nu en l’entrada de la Ciutat de la Justícia de València, amb la intenció d’assistir a una vista en relació amb una de les multes. En aquella ocasió, els responsables de seguretat del recinte van instar el jove a vestir-se per declarar davant el jutge.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València va estimar el recurs de la defensa del jove, que exerceix el lletrat Pablo Mora, contra dues de les sancions, imposades per la Delegació del Govern a València el 23 i el 24 de febrer de 2020 per pretesos “actes que atempten contra la llibertat i la indemnitat sexual o executar actes d’exhibicionisme obscé”.

La sentència inicial sostenia que es tractava d’una “nuesa estàtica” i descartava que fora un atemptat contra la llibertat i la indemnitat sexual. A més, la qüestió clau rau en la falta d’una normativa municipal específica a Aldaia (la població on resideix Alejandro), que “impedisca la nuesa del cos humà”, cosa que determina que tampoc es tracta d’exhibicionisme obscé.

No obstant això, l’Advocacia de l’Estat (en representació de la Delegació del Govern) va recórrer contra la decisió al·legant que en el “context sociocultural actual a Espanya anar nu pel carrer molesta el punt d’honor de la ciutadania, per la qual cosa resulta oportuna la sanció”.

El ministeri fiscal, en les seues al·legacions, va sol·licitar la confirmació de la sentència pel fet d’entendre que sancionant el jove s’havia vulnerat el principi de legalitat. Per part seua, l’Advocacia de l’Estat també destacava que Colomar va circular en porreta “davant d’un parc infantil” del qual els menors presents van haver d’absentar-se “davant la presència del nudista”.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV, per contra, recorda que no és la funció dels òrgans jurisdiccionals tindre en compte “disquisicions filosòfiques” o “arguments no estrictament jurídics” com els que s’erigeixen en rerefons del recurs de l’Advocacia de l’Estat. I, encara més, quan “no pot afirmar-se amb certesa que hi haja un estat de la qüestió unànim i indiscutit” sobre l’assumpte.

Així doncs, la sentència advoca per la perspectiva del respecte a la legalitat i dels drets consagrats en la Constitució espanyola. El TSJ-CV retrau que la sanció administrativa peca d’“indeterminació” a l’hora de justificar adequadament per què el comportament del jove és sancionable.

I, el més important, a Aldaia (on Alejandro Colomar resideix i cultiva un hort a què va nu amb bicicleta) no té una ordenança municipal específica sobre la nuesa en la via pública, a diferència de ciutats turístiques com Barcelona. El comportament del jove “de passejar-se o romandre nu pel carrer o en un lloc públic” no encaixa en la definició jurídica d’actes que atempten contra la llibertat i la indemnitat sexual o d’exhibicionisme obscé.

El Tribunal Suprem (TS) ha avalat en reiterades ocasions les ordenances municipals (com per exemple la de l’Ajuntament de Barcelona) que sancionen com a infracció passejar-se o romandre nu en la via pública. Davant els recursos d’associacions nudistes, l’alt tribunal va establir que les ordenances no vulneraven drets fonamentals com la llibertat ideològica o d’expressió.

El TS considera que la pràctica del nudisme “dista molt de ser, en el moment actual” acceptada en “grau majoritari”, encara que la regulació no pretén “establir un concepte oficial de moral ni imposar-lo coercitivament als que no el comparteixen” sinó simplement “assegurar unes condicions d’ús dels llocs públics” amb una mínima acceptació “pels residents i visitants de la ciutat”.

Per contra, en el cas del jove d’Aldaia, a causa de les seues “particularitats” (un consistori sense ordenança especifica en la matèria), el TSJ-CV si que hi veu vulneració dels drets fonamentals. Alejandro Colomar “simplement es va limitar a romandre o circular nu a diferents hores en dos carrers diferents d’Aldaia” sense que es puga observar una conducta que suposara una “alteració de la seguretat ciutadana, la tranquil·litat o l’ordre públic”.

“Buit legal”, segons el TSJ-CV

La sentència veu un “buit legal” que fa que el jove “no meresca retret des del punt de vista del dret sancionador administratiu”. El comportament de Colomar s’emmarca en la “inobservança” als “bons costums, el pudor o les normes de convivència elementals en l’ús d’espais públics”, que al seu torn se situa “extramurs” de la regulació contenciosa, tal com demostra que alguns ajuntaments espanyols, “conscients d’aquesta llacuna legal”, hagen dictat ordenances per a sancionar les infraccions lleus dels nudistes. “Cosa que no ha passat en el cas jutjat”, agrega la sentència.

Es tracta d’una “qüestió jurídicament complexa”, reconeix el TSJ-CV en el seu pronunciament en matèria de costes processals. L’Advocacia de l’Estat incidia especialment “com a raó de pes” en el fet que el jove va circular nu davant de menors. “No obstant això”, afig la sentència, “la prova que aquesta presència de menors va ser purament circumstancial i intranscendent és que, en aquest cas, la via pertinent hauria sigut” la penal.

A més, el TSJ-CV recorda que el Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent va dictar l’11 de setembre de 2020 una interlocutòria de sobreseïment provisional per “fets similars”. Així doncs, el tribunal conclou que els passejos en porreta d’Alejandro Colomar “no van transcendir a tercers, més concretament a menors”, ja que en aquest cas la seua conducta hauria sigut directament delictiva.

“Per descomptat que no va haver-hi incitació ni es va comprometre la llibertat sexual de tercers respectant-se la seua indemnitat, ni tampoc la situació de nuesa va resultar ofensiva o molesta per a les persones que ho van presenciar”, indica la sentència.

En definitiva, “no s’hi observa cap actuació sexual”. De fet, en el cas de Torrent, l’atestat policial reconeix que els agents van preguntar als adults que acompanyaven els menors si el jove nu havia fet algun acte lasciu i tots van manifestar que no. A més, cap va denunciar els fets.

Dues sancions més anul·lades

El titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València també va anul·lar fa poc dues sancions més imposades al nudista per no considerar el nudisme com a exhibicionisme obscé. El jutge va concloure que el jove en cap cas buscava “satisfacció de la seua pròpia libido”.

La sentència del TSJ-CV suposa una victòria més en la batalla d’Alejandro Colomar perquè es veja reconegut el seu dret a circular per la via pública com vingué al món, sempre que les bones temperatures ho permeten.