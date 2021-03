Anaïs Menguzzato, gerent d’FGV: “El tramvia entre Natzaret i el centre de València començarà a funcionar al primer trimestre de l’any que ve”

El ple del Govern valencià va aprovar el 5 de febrer passat, a proposta de la Conselleria de Política Territorial que dirigeix Arcadi España, el nomenament d’Anaïs Menguzzato com a nova gerent de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), càrrec en què substitueix Emilio Bayarri.

Diplomada en Treball Social per la Universitat de València, Menguzzato va ser regidora del PSPV a l’Ajuntament de València el mandat passat i es va incorporar a FGV al desembre del 2019 com a directora d’Igualtat, Accessibilitat, Seguretat i Relacions Institucionals d’FGV.

Amb poc més d’un mes al capdavant de l’empresa pública més gran de la Generalitat Valenciana, Menguzzato analitza la situació de la companyia en el context actual de pandèmia, així com els reptes del futur, amb diferents projectes d’expansió de la xarxa de metro, tramvia i Tram per executar.

Com ha afectat la pandèmia FGV en el terreny econòmic i de servei?

En el que més ha afectat és en el nombre de persones que viatgen amb nosaltres, ja que abans de la pandèmia parlàvem de 81 milions a l’any entre València i Alacant, i el 2020 tanquem amb 44 milions, quasi la meitat d’usuaris, amb el que això implica. A més, ens hem hagut de posar les piles per a prendre totes aquelles mesures necessàries perquè la gent volguera tornar a pujar al metro, i dic tornar a pujar, perquè és cert que, durant uns mesos, l’estat d’alarma va anar acompanyat d’aquesta impossibilitat de moure’ns i això va fer que el nivell d’usuaris fora ínfim.

Quines mesures han implantat i quina inversió han suposat?

Són més de 10 milions d’euros els que es gastaran en total, entre l’any passat i enguany, perquè la gent puga viatjar segura en les nostres instal·lacions, per exemple, en matèria de neteja i desinfecció de les instal·lacions i els trens, en el sistema de control d’aforaments que s’ha habilitat perquè la gent, abans de validar el títol, sàpia el nivell d’ocupació de les unitats, en material de protecció i també en els agents COVID que tenim per distribuir les persones en les andanes i fer les recomanacions pertinents.

I des del punt de vista econòmic, com es va tancar l’exercici l’any passat amb aquesta caiguda tan important de viatgers i quina és la tendència de l’exercici d’enguany?

Efectivament, parlem d’un descens dels ingressos de l’ordre entre 25 i 30 milions d’euros el 2020. Enguany és diferent, perquè durant el primer estat d’alarma la mobilitat va ser ínfima per la quarantena amb un descens del 90% dels viatgers, però ara, malgrat el segon d’estat d’alarma, no hi ha hagut un confinament tan dur i això ha fet que afecte menys.

Quines mesures d’estalvi implantaran per garantir la viabilitat de l’empresa o almenys reduir les pèrdues?

És evident que hem de reestructurar-nos i marcar millor quines són les prioritats, però també és cert que podrem obtindre més ingressos, per exemple, gràcies a l’arribada dels fons europeus. La viabilitat de l’empresa per descomptat que no està en dubte, però suposa un esforç important. Gràcies als fons europeus podrem mantindre les nostres inversions. Totes les millores que s’han anunciat quant a línies noves i freqüències de pas es financen des d’Europa.

Estan mantenint-se les freqüències prèvies a la pandèmia, malgrat el descens de viatgers?

Sí, també una de les mesures per a mantindre aquesta tranquil·litat és que, sobretot en les hores punta, malgrat tindre menys viatgers, has de mantindre el servei al 100% per donar aquesta seguretat, que dins de cada tren, encara que vaja la meitat de la gent, es puga sentir aquesta seguretat quant a les distàncies. Tots els trens estan en circulació per una necessitat de seguretat.

Quan començarà a funcionar la nova línia 10 del tramvia de València que unirà *Natzaret amb el centre de la ciutat?

Les previsions van complint-se i al final de l’any s’acabarà l’obra i, posteriorment, caldran uns quants mesos per a les diferents habilitacions i proves de l’Agència de Seguretat Ferroviària que són necessàries. Per això hem estimat que al final del primer trimestre de l’any que ve es podrà posar en marxa.

Després de la inversió de 20 milions anunciada per connectar mitjançant un túnel per a vianants aquesta línia en la zona centre amb la resta de la xarxa de metro al carrer de Xàtiva, queda descartat el tram que implicava travessar el centre històric en subterrani?

Quan es parla d’infraestructures de transport cal tindre una bona planificació a futur i el que estem tractant és de connectar tota la xarxa tramviària i ferroviària de València; en el cas de la línia 10, el primer objectiu va ser recuperar una obra abandonada. Una vegada aconseguit aquest primer objectiu que era arribar a Natzaret, entenem que aquesta xarxa no pot quedar en un cul de sac a Natzaret i no unida a la resta de la xarxa al carrer d’Alacant. Per això, per anar teixint aquesta xarxa, hem proposat aquestes dues connexions per als vianants en la zona centre i per la part sud la prolongació de la línia 10 al Cabanyal i la 11, que recull tota la zona del carrer de Menorca, Joan Verdeguer, fins a la façana marítima. L’objectiu és poder arribar al major nombre de barris possible perquè disposen d’un sistema de transport públic que permeta que la ciutadania puga deixar el cotxe a casa definitivament, que és un dels objectius prioritaris que té aquesta empresa. En el tram de Ciutat Vella és cert que davall del pàrquing del Mercat Central hi ha un forat que està anys abandonat perquè el va abandonar el Partit Popular, però en aquest moment no és una prioritat, perquè la ciutat en la zona de Ciutat Vella està teixida.

També es va anunciar un nou ramal al nou hospital La Fe de València. En quina situació està?

Així és, la línia 12, que teixirà una altra part important de la ciutat. Està estudiant-se encara el traçat i el projecte, està en l’inici d’aquesta fase d’estudi.

Es recuperarà el servei nocturn quan acabe el toc de queda?

Sí, així ho tenim previst, perquè era un servei molt utilitzat pels usuaris, però per a tot això també necessitem els recursos humans per posar en marxa totes aquestes coses. La línia 10 o el pla per a millorar les freqüències és veritablement el que ens farà més competitius. Crec que és el projecte més transformador de tots els que hem presentat, perquè és el que més afectarà la vida quotidiana de molta gent i pensem que aconseguirà que es capten molts usuaris nous. Amb aquest pla, el que viu per exemple a l’Eliana i vulga anar a València, fins ara podia tardar 30 minuts, i amb el canvi de freqüències s’abaixarà a 12 minuts. Aquest és un dels nostres objectius, també per a tots els que, fruit de la pandèmia, han tornat a utilitzar el cotxe.

Disposen dels recursos humans per a donar tots aquests serveis?

Tenim un pla de recursos humans perquè d’una vegada per sempre FGV es recupere de l’ERO del 2013 que va suposar uns 300 acomiadaments. Va ser una cosa que va trencar una mica l’empresa i ha deixat una situació molt justa de personal per a donar resposta a les necessitats. Amb aquest pla de recursos humans el nostre objectiu és recuperar-nos d’aquest ERO que va fer el PP. En aquest sentit, en breu entraran 34 persones per treballar en tallers. A més, enguany va eixir una oferta d’ocupació pública amb 136 places, que va ser la primera que es va traure des de l’ERO. Espere que quan acabe aquest mandat no hi haja cap lloc important en aquesta casa que no es puga cobrir.

Per a millorar freqüències, a més de personal, fan falta més trens. Han anunciat la compra de tramvies nous, però, pel que fa a unitats del metro, tenen previstes també més adquisicions?

Efectivament, farem una inversió important per a comprar 22 tramvies, entre altres coses per a donar servei a la línia 10, així com a les seues diferents ampliacions. Quant a unitats de metro, no hi ha res previst de moment, perquè no hi ha necessitat.

Pel que fa a les tarifes, tenen previst llançar algun abonament nou?

Les tarifes les tenim congelades des de l’any 2018. Pel que fa a la targeta TuiN, hem baixat la quantitat mínima de recàrrega, que abans era de 10 euros i ara és de 5 euros. Pel que fa a nous abonaments, el més immediat que es traurà en breu és un títol perquè totes les dones víctimes de violència masclista puguen viatjar debades en FGV, tal com va anunciar el conseller Arcadi España.

Per quan la integració de tarifes de les diferents maneres de transport públic?

Va per molt bon camí, sé que estan fent-se tots els esforços i que s’hi treballa molt, però és una cosa que està treballant l’Autoritat de Transport Metropolità de València i que, per tant, no em competeix a mi.