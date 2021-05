Anticorrupció demana 18 milions de multa al “grup familiar” de Carlos Fabra per haver orquestrat una trama de blanqueig de capitals

Un dels objectius principals de la justícia en les causes de corrupció és recuperar per a les arques públiques la màxima quantitat possible de fons il·lícits. El fiscal anticorrupció de Castelló, Javier Carceller, ha aplicat amb detall aquesta màxima en el seu escrit d’acusació contra la família de l’expresident de la Diputació Carlos Fabra, processats els seus components per haver ocultat l’inflat patrimoni del clan amb l’objectiu de no pagar el milió d’euros que l’expolític del Partit Popular devia a Hisenda arran de la seua condemna per l’Audiència Provincial de Castelló fa set anys.

L’escrit d’acusació d’Anticorrupció, a què ha tingut accés elDiario.es, sol·licita multes que sumen 18 milions d’euros a Fabra, la seua exdona María Desamparados Fernández, els seus fills Claudia i Borja, el seu gendre Fernando Castro i el seu presumpte testaferro i exassessor en la Diputació, Alejandro Lorca Hereu. A més, el Ministeri Fiscal demana una responsabilitat civil d’un milió d’euros (la quantitat deguda a Hisenda per Fabra) a abonar conjuntament i solidàriament pels membres de la família, el presumpte testaferro i l’empresari Fernando Roig, president del Vila-real CF, el seu fill i el seu apoderat Miguel Pérez Ferrer.

El fiscal considera que Carlos Fabra “va ordir i va utilitzar una àmplia trama econòmica, financera i comptable”, amb l’ajuda dels seus familiars processats, i “fent ús de societats pantalla” per no pagar el deute amb Hisenda. L’escrit recorda que l’“aparent situació de penúria econòmica” de l’expresident de la Diputació resulta “notablement discorde” amb el maneig de grans quantitats (2,6 milions d’euros entre el 2007 i el 2017). Mitjançant operacions bancàries complexes, la pretesa trama va arribar a moure fins a 26 milions d’euros.

Els investigadors de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) de la Policia Nacional sospiten que l’expolític del PP cobrava comissions de fins a 100.000 euros per mitjançar en projectes urbanístics quan encara presidia la institució provincial.

El “pla defraudatori d’ocultació patrimonial” va comptar amb la cooperació de dos coneguts empresaris castellonencs que li van estendre préstecs a fons perdut. Així doncs, Anticorrupció sol·licita per a l’empresari Fernando Roig tres anys i deu mesos de presó per un presumpte delicte d’insolvència punible i de frustració de l’execució i nou mesos per suborn (i idèntiques penes per al seu fill i per al seu apoderat). En el cas de Roig, Anticorrupció vincula el préstec d’1,7 milions abonat a Fabra amb els patrocinis de l’Aeroport de Castelló al Vila-real CF (18,7 milions d’euros en total).

El fiscal rebaixa a nou mesos de presó la seua petició de pena per a l’empresari Enrique Gimeno, amo de l’empresa Facsa, que ja va ser condemnat per l’Audiència Nacional per delicte electoral i falsificació documental, pel fet d’haver sigut un dels finançadors confessos del PP.

Severes peticions de pena

La família dels Fabra s’enfronta a severes peticions de penes de presó per part del ministeri públic. Si per a l’expolític del PP demana sis anys per un presumpte delicte d’insolvència punible i frustració de condemna, cinc per blanqueig de capitals i un any per suborn, a més de tres anys d’inhabilitació per a càrrec públic, per a la seua exdona, María Amparo Fernández, Anticorrupció sol·licita un total de set anys de presó pels presumptes delictes d’insolvència punible i blanqueig.

Borja Fabra Fernández s’enfronta a una petició de pena de sis anys per una presumpta insolvència punible i frustració de condemna i cinc anys per blanqueig de capitals. Mentre que per a Claudia Fabra i el seu marit, Anticorrupció sol·licita quatre anys per una presumpta insolvència punible i tres per un presumpte blanqueig de capitals. L’habitatge del matrimoni en una urbanització luxosa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) és un dels eixos de la investigació.

La instrucció, segons revela l’escrit del fiscal, ha aconseguit bloquejar els saldos bancaris dels acusats per un import de 415.672 euros. A l’expolític del PP només han aconseguit bloquejar-li 439 euros, mentre que els fons congelats en comptes de la seua exmuller ascendeixen a 269.148 euros.

El responsable dels comptes del PP es lliura

Miguel Carot Blasco, que ha sigut gerent de les campanyes del PP de Castelló en l’era del fabrisme i figurava com a autoritzat en els comptes del partit quan es van fer ingressos a Fabra, s’ha deslliurat d’aquesta causa pel fet d’haver prescrit els fets. També és el cas de l’antiga mà dreta de Fabra, Francisco Martínez, processat en una altra causa per la qual serà jutjat per un jurat popular.

El jutge va dictar, entre altres, el sobreseïment provisional per a l’empresari Luis Enrique Batalla, de la constructora Becsa SA, una decisió a què la Fiscalia s’adhereix. Anticorrupció també s’adhereix al sobreseïment provisional de les actuacions respecte als dos escortes de Fabra, que van reconéixer davant el jutge que van fer ingressos en metàl·lic per ordre de Fabra. El jutge, això sí, ha demanat obrir una altra causa per investigar el pagament dels escortes, quan Fabra ja havia abandonat la seua activitat pública, per part de Marina d’Or i d’una constructora que finançava el PP.

Tres empresaris investigats han mort, amb la qual cosa s’extingeix la seua possible responsabilitat criminal.