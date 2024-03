Antifrau avisa el Tribunal de Comptes d’“irregularitats” d’1,9 milions en la recaptació fiscal d’Alginet

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha acreditat “irregularitats, anomalies, deficiències i incompliments significatius” en la gestió tributària i recaptatòria dels ingressos municipals per part de l’Ajuntament d’Alginet durant l’últim mandat de José Vicente Alemany, alcalde pel PSPV-PSOE entre el 1979 i el 1999 i amb una escissió del partit i el suport del PP entre el 2017 i el 2023. L’actual alcaldessa popular, Elia Ferrer, governa en coalició amb Socialistes d’Alginet, la formació que va muntar Alemany després de trencar amb el PSPV. La localitat, de 14.442 habitants, està situada a la comarca valenciana de la Ribera Alta. L’exprimer edil es va deslliurar d’un judici per un pretés delicte d’estafa per haver prescrit els fets.

L’AVA, l’organisme que dirigeix Joan Llinares, va rebre una alerta relativa a la prescripció de deutes d’un tinent d’alcalde per la pretesa “deixadesa de les funcions” de José Vicente Alemany. L’informe ressenya una “aprovació indeguda” d’un deute del tinent d’alcalde llavors, immers en un procediment concursal, de tot just 1.837 euros. No obstant això, estirant el fil de la denúncia relativa als deutes del regidor, l’Agència Antifrau ha destapat una possible ‘amnistia fiscal’ de 2,4 milions d’euros durant tot el mandat anterior d’Alemany.

L’organisme ha decidit avisar el Tribunal de Comptes “per si de les irregularitats estimades poguera derivar-se un menyscapte en els fons públics susceptible de generar responsabilitat comptable per abast”.

Després d’analitzar abundant documentació del consistori, Antifrau ha detectat irregularitats “amb mal a la Hisenda local” a conseqüència de l’aprovació el 2022 d’un expedient de baixa per prescripció per un total d’1,9 milions d’euros. Tot això “amb risc potencial elevat de continuar causant perjudicis a la Hisenda pública”.

A més, l’informe recorda que la situació va ser advertida per la tresorera municipal el 2016, a pesar que no consten “mesures efectives” per a evitar-ho. Això suposa, segons el parer d’Antifrau, un indici de possible responsabilitat.

Fonts del consistori consultades per aquest diari reconeixen errors en la prescripció del deute del tinent d’alcalde i al·leguen que ja estan esmenant-se. Les mateixes fonts recorden que la tresorera ja va advertir, durant el mandat de l’alcalde Jesús Boluda, de Compromís, de la falta de personal per a tramitar els rebuts que abocaria en una prescripció.

El consistori va adoptar un model de gestió de recaptació directa. A pesar que el model exigeix un cert nivell d’especialitat funcionarial, tampoc consta que s’hagen adoptat durant els últims anys les mesures organitzatives i de funcionament necessàries que “garantisquen una estructura de recaptació pròpia”. La falta de “mitjans tècnics i personals” pot suposar un “real i potencial perjudici econòmic per a les arques municipals”.

L’AVA considera que les funcions de tresoreria “s’haurien exercit per personal sense els requisits i la qualificació tècnica necessària”.

Les prescripcions es van disparar el 2022

El 17 de maig de 2022, dues funcionàries van proposar que s’aprovara l’anul·lació per prescripció d’un total de 1.066 rebuts de 151 contribuents (tots ells amb el primer cognom encapçalat per la lletra A). Entre maig i desembre d’aquell any l’‘amnistia fiscal’ es va disparar fins a 1,9 milions d’euros.

Aquell exercici va ser el que es va saldar amb més prescripcions. No obstant això, entre el 2019 i el 2023 l’aprovació de baixes va suposar 2,4 milions d’euros menys per a les arques municipals.

L’informe recomana a l’Ajuntament d’Alginet que revise d’ofici el decret que va perdonar el deute del tinent d’alcalde anterior per a “rehabilitar” el deute tributari, amb els recàrrecs i els interessos corresponents. També suggereix el reforçament dels serveis econòmics municipals amb mitjans tècnics i personals suficients i una cobertura adequada dels llocs reservats a funcionaris amb habilitació nacional, cosa que podria canviar el model de recaptació directa a gestió delegada.

Fonts municipals sostenen que no hi ha hagut perjudici econòmic i defensen que l’Ajuntament d’Alginet és un dels consistoris valencians “més sanejats”.