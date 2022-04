Antifrau declara nul·les unes proves a Policia Local de Benidorm en què un opositor tenia les respostes

El 4 d’octubre de 2018, l’aspirant a policia local de Benidorm J. J. M. N. va traure nou punts sobre 10 en l’exercici de qüestionari en l’oposició convocada per l’ajuntament governat pel popular Toni Pérez. Un altre dels opositors va denunciar que J. J. M. N. “es va valdre d’un element físic situat davall de la cama dreta” per emplenar el qüestionari de preguntes, segons va denunciar davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA). El denunciant va avisar els membres del tribunal, entre els quals el cap de Personal de l’Ajuntament de Benidorm, de la irregularitat sense que adoptaren cap mesura. Aquell mateix 4 d’octubre va denunciar davant el consistori la “passivitat” dels membres del tribunal.

L’endemà, l’aspirant que va usar una xulla va repetir la prova, encara que d’un excel·lent resultat de nou va passar a un miserable u sobre 10. L’aspirant ocupava una plaça de policia local en la localitat amb caràcter provisional.

La Fiscalia acusava el cap de Recursos Humans de Benidorm, L. M. J., president del tribunal, de passar les respostes a l’aspirant. “No va poder ser una altra persona l’autor de la filtració”, argumentava el ministeri públic, ja que només el president del tribunal “custodiava personalment els documents en què figuraven les preguntes i respostes”. “No va poder ser una altra la persona que fera arribar a l’altre acusat el contingut de l’examen”, abundava el fiscal.

No obstant això, la secció desena de l’Audiència Provincial d’Alacant va absoldre tots dos dels presumptes delictes de revelació de secrets per funcionari públic i d’aprofitament d’informació privilegiada pel fet de no poder acreditar que el president del tribunal va passar les respostes a l’aspirant a la plaça. “Abans que se celebrara l’examen, d’una manera que no ha pogut establir-se de manera indubtable, l’opositor J. J. M. N. va accedir al contingut de les respostes correctes”, diu la sentència.

Malgrat l’absolució, el tribunal no tenia “cap dubte” que l’aspirant al procés selectiu “va disposar de la informació sobre les respostes de l’examen”, tal com abundaven els testimonis que van assegurar que l’opositor, fins i tot abans que es repartira el qüestionari, “començava a contestar les preguntes de què encara no disposava”. A més, la sentència absolutòria també destacava l’“abismal diferència de resultat entre l’un i l’altre” examen (d’un nou a un u sobre 10 en tot just 24 hores de diferència).

L’aspirant, així com el pretés filtrador, es van deslliurar d’una condemna per la via penal. No obstant això, l’opositor que va denunciar J. J. M. N. va acudir a Antifrau per advertir de les irregularitats de la prova de selecció per a 15 places de policia local proveïdes per oposició per torn lliure. L’organisme que dirigeix Joan Llinares considera que l’absolució “no significaria que aquests fets no siguen constitutius de possibles infraccions administratives”.

Nul·litat de ple dret

Antifrau ha conclòs que correspon a l’Ajuntament de Benidorm “aclarir les possibles responsabilitats disciplinàries” pels fets provats de la sentència “fets per l’opositor i, presumptament, per algun o alguns membres del tribunal”. No fer-ho “implicaria un deixament de les funcions administratives per part de qui té i ha d’exercir la potestat sancionadora”, afig l’informe de l’AVA. Es tracta d’infraccions tipificades de molt greus, assegura Antifrau, que han produït un “innegable mal a la imatge institucional” del consistori governat pel PP i als seus funcionaris.

Així doncs, en la seua resolució de conclusió de les actuacions d’investigació, Antifrau insta l’Ajuntament de Benidorm a la revisió d’ofici del procediment de selecció de les places, que “pequen en l’àmbit administratiu de nul·litat de ple dret”. A més, també cita el consistori a continuar les actuacions disciplinàries contra el cap de Recursos Humans.

En la seua memòria anual del 2018, l’AVA lamentava que l’Ajuntament de Benidorm va remetre la documentació que se li havia sol·licitat sobre el cas “de manera parcial i esbiaixada”. A més, el consistori va acusar l’opositor que va destapar la presumpta irregularitat de denúncia falsa. L’organisme de lluita i prevenció de la corrupció investiga actualment 79 convocatòries relacionades amb la cobertura de llocs de Policia Local a la Comunitat Valenciana.