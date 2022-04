Antifrau demana a l’Ajuntament d’Alcoi que reclame un milió d’euros a la filial d’FCC concessionària de l’aigua

L’empresa FCC Aqualia, concessionària del servei de proveïment d’aigua a Alcoi, va deixar d’abonar despeses o va incórrer en sobrecostos per un valor total d’un milió d’euros, segons ha acreditat una investigació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), en l’informe de conclusions de la qual demana al consistori que reclame a la firma i que tramite els procediments de regulació econòmica.

Fonts de Aqualia assenyalen que les qüestions analitzades en l'informe són totes “de caràcter interpretatiu entre l'ajuntament i l'empresa concessionària”, i en tot cas, “merament administratives”. També destaquen la duració de la concessió (dues dècades) i el fet que la AVA acceptara diverses al·legacions de l'empresa. A més, recorda que l'informe d'Antifrau formula recomanacions sense “implicacions judicials de cap mena”.

Arran d’una alerta rebuda en l’agència, han aflorat diverses irregularitats sobre la concessió. Així doncs, l’Ajuntament d’Alcoi va assumir les despeses del consum d’electricitat del bombament per al servei d’aigua potable tot i que, segons el plec de clàusules administratives, corresponien al concessionari. Entre el 2004 i el 2019, aquestes despeses han suposat que el consistori abonara 462.634 euros.

L'empresa defensa que “qualsevol de les interpretacions possibles sobre qui assumeix els costos de l'energia elèctrica d'uns bombaments té un efecte econòmic absolutament neutre per a Aqualia, atés que, encara que li corresponguera assumir-los al concessionari, es tractaria d'un cost més del servei i, com a tal, l'inclouria en la corresponent liquidació de l'exercici”.

A més, l’empresa va percebre la retribució de la indemnització compensatòria per la gestió del cànon de sanejament de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), “incomplint l’oferta presentada en la licitació del contracte”. L’import estimat, per ingressos directes derivats de la concessió del servei no declarats en els estudis de tarifes, ascendeix a 432.276 euros. Encara que Antifrau postil·la que no li consta que s’haja repercutit per part de l’empresa de manera directa als usuaris.

Per part seua, la filial d'FCC interpreta que no es tracta d'un servei que preste com a concessionària “sinó com a gestor d'aqueix servei per a l'EPSAR”. En la prestació, afigen fonts de l'empresa, la prestació de la companyia “incorre tant en despeses com en una indemnització, fixada per la pròpia EPSAR”. Així, defensen que “en cap document contractual analitzat per l'AVA s'afirma que Aqualia haguera d'entregar a l'òrgan de contractació aqueixes indemnitzacions, que se li concedeixen per suportar costos reals per a recaptar un tribut en benefici d'una altra administració pública, com fa qualsevol altra empresa gestora de serveis d'aigua”.

Sobre les obres de renovació del sector Eixample de la xarxa d’aigua potable d’Alcoi executades per FCC Aqualia, l’informe destaca que no figuraven en l’avantprojecte ni en les bases o les especificacions tècniques del contracte de concessió que, en tot cas, haurien de ser previs a l’adjudicació. Els imports de la inversió en el projecte aprovat després de l’adjudicació “no es corresponen, ja que són superiors, als recollits en l’oferta econòmica de l’entitat concessionària”, afig l’AVA.

L’informe estima un sobrecost en les obres, finançades amb el cànon variable que la concessionària abona a l’ajuntament, de 51.132 euros respecte de l’import executat. A més, els 77.655 euros d’honoraris per la direcció d’obres del projecte van ser assumits directament per la corporació municipal “tot i que clarament es tracta d’un cost associat a la concessió”, assenyala Antifrau.

Fonts de la concessionària assenyalen que es tracta d'una “xicoteta diferència” entre el pressupost i el valor d'obra certificat d'uns 50.000 euros en una actuació de més de dos milions d'euros“. Una ”circumstància absolutament normal i que succeeix habitualment en la realització d'obres civils“, agreguen.

D’altra banda, l’AVA també retrau a l’empresa que, des de l’inici de la concessió el 2000, haja incomplit l’obligació de presentar davant l’Ajuntament d’Alcoi les còpies certificades del compte de pèrdues i guanys i dels balanços de situació sobre la concessió, tal com preveien els plecs que regeixen la contractació. Tampoc consta l’aprovació de les liquidacions definitives anuals per part del consistori.

Dades inexactes en l’actualització de la tarifa

A més, Antifrau ha constatat la coincidència entre les previsions de costos i ingressos previstos en els estudis de sol·licitud d’actualització de les tarifes, prèvies a l’inici de l’exercici, i els documents presentats “sense certificar de cap manera” en format de compte de pèrdues i guanys i balanç de situació de la unitat independent del servei de proveïment d’aigua d’Aqualia Alcoi.

L’AVA també lamenta la “falta de rigor” en les dades recollides per l’entitat concessionària en els estudis d’actualització de les tarifes de l’aigua potable. Finalment, l’informe també destaca que la Comissió de Seguiment i Control del Servei, regulada en el plec de condicions de la concessió, només s’ha reunit una vegada des del 2003.

A més de recuperar les quantitats que desglossa l’agència, que sumen un milió d’euros, l’informe també insta l’Ajuntament d’Alcoi a exigir a FCC Aqualia la documentació necessària per a aprovar les liquidacions anuals pendents i que establisca una periodicitat per a la convocatòria de la Comissió de Seguiment i Control del Servei.

Finalment, i atesa la “inexactitud de les dades” de les memòries de l’empresa, Antifrau recomana que “s’extreme la diligència” en la revisió de la documentació presentada per FCC Aqualia i que fins i tot se sol·liciten aclariments o rectificacions. L'empresa, per part seua, indica que està en “permanent contacte” amb l'Ajuntament d'Alcoi per a “dirimir aquestes qüestions”.