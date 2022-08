Antifrau investiga contractes menors de festes de l’Ajuntament de Xiva

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) investiga presumptes irregularitats en els contractes de festes de l’Ajuntament de Xiva. Una persona alertadora va advertir Antifrau que el consistori ha adjudicat presumptes contractes menors “fraccionant-ne l’objecte, amb empreses vinculades entre si, que a més subcontracten els serveis amb unes altres”, segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es. La denúncia assenyala que l’empresari M. A. P. hauria obtingut presumptament contractes menors sense publicitat adjudicats per l’edil Fernando Casanova Escorihuela, tinent d’alcalde per Veïns Independents de Xiva.

Les empreses “presenten pressupostos presumptament falsos i amb els preus pactats prèviament”, diu la denúncia davant l’AVA, que afig: “Moltes de les empreses que es queden amb els contractes menors, no obstant això, no fan elles les faenes”.

Antifrau ha conclòs que hi ha indicis de versemblança de la denúncia anònima i ha iniciat la fase d’investigació. L’agència, prioritzant l’expedient “per la gravetat dels fets denunciats”, va sol·licitar el certificat del secretari de l’Ajuntament de Xiva sobre els contractes menors adjudicats entre gener del 2019 i desembre del 2021 a mitja desena d’empreses vinculades a l’empresari.

Així doncs, l’Ajuntament de Xiva ha confirmat que l’empresa Music Infinity Producciones SL va obtindre 17.968 euros per als serveis d’espectacles de festes en urbanitzacions, a més de tres contractes addicionals per valor de 6.497 euros, en el marc d’un programa oferit per la Diputació de València. D’altra banda, la firma Gesturocio Entertainment SL va obtindre l’adjudicació dels espectacles de les festes de setembre del 2019 per un valor de 18.017 euros.

A més, el consistori va remetre a Antifrau un informe de fiscalització de la Intervenció amb objecció sobre la tramitació dels expedients de contractes menors de serveis espectacles en urbanitzacions adjudicats a dues empreses diferents: Unidad Musical SLU (11.797 euros) i Music Infinity (17.968 euros).

L’AVA també ha sol·licitat al secretari de l’Ajuntament de Xiva el certificat de tots els contractes adjudicats per prestació de serveis de festes i espectacles, desagregats per empreses, entre el 2016 i el 2021.