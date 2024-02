Antifrau porta a la Fiscalia les despeses “destarifades” de l’exalcalde del PP d’un poble de 249 habitants de Castelló

Les factures que presentava al seu propi ajuntament l’exalcalde popular d’Algímia d’Almonesir, Rafael González, eren tan sospitoses que tant el PP –el seu partit– com el PSPV-PSOE, en l’oposició, van forçar la seua renúncia el juny de 2022, després de pràcticament cinc mandats consecutius al capdavant del consistori. Els socialistes, a més, van denunciar les despeses “destarifades” davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), pel fet de tractar-se d’una localitat de l’Alt Palància de tot just 249 habitants.

L’organisme que dirigeix Joan Llinares, després d’estudiar la documentació, ha detectat indicis d’una presumpta administració deslleial del patrimoni públic o d’una presumpta apropiació indeguda, “perquè no hi ha justificació de les despeses facturades”. Antifrau ha remés la documentació tant a la Fiscalia com al Tribunal de Comptes i a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

EL PSPV-PSOE va descobrir despeses per quilometratge de l’exalcalde, de la seua filla (empleada a l’Ajuntament) i de l’exsecretària municipal de quasi 7.000 euros el 2018. O una despesa de 1.200 euros l’any següent per un pretés “viatge d’agermanament al municipi de Belmez (Còrdova)”, a pesar que la localitat no estava agermanada amb Algímia d’Almonesir, sinó que, segons el PSPV, era la ciutat natal de Rafael González.

Les despeses sospitoses es remuntaven fins al 2008, quan els edils de l’oposició van detectar dos pagaments per 36.000 euros, una xifra que suposava quasi el 10% del pressupost municipal. La denúncia a l’AVA ressenyava els “curiosos i variats conceptes” de les factures, com ara l’assistència a cursos i reunions. També destacava la “irregularitat de la presentació de factures pel mateix alcalde a l’Ajuntament”, que haurien suposat un “evident i greu perjudici a les arques municipals”.

Antifrau, després de revisar les factures amb conceptes relatius al quilometratge o a la realització d’obres o subministraments, ha conclòs que no queda acreditat que foren declarades a la Hisenda pública. En les factures per desplaçaments, l`AVA ha detectat un “preu unitari estandarditzat” de 40 euros sense que s’haja explicat a què responen. “No s’han aportat a aquesta Agència justificants acreditatius que permeten afirmar la realitat material d’aquestes i, per tant, la procedència del seu abonament”, indica l’informe.

A més, les factures es van incorporar a la comptabilitat “de manera incoherent”. Antifrau expressa un diagnòstic similar en relació amb les factures per obres, subministraments o prestació de serveis i conclou que podria haver-se produït una “irregularitat fiscal”.

Indicis de “frau o corrupció”

La conclusió de l’informe s’estén també a les factures presentades per la secretària municipal i l’auxiliar administrativa. Antifrau ha desestimat les al·legacions plantejades per alguns dels implicats, llevat de la petició de l’administrativa que s’excloguera de l’informe el seu parentiu amb l’exalcalde popular.

Així doncs, l’AVA al·ludeix a la “possible existència de frau o corrupció”. També ha trobat indicis d’una presumpta administració deslleial del patrimoni públic o una presumpta apropiació indeguda, a més d’una possible responsabilitat comptable per abast, “pel fet de no haver-hi justificació de les despeses facturades”. Les preteses irregularitats pel que fa a l’IVA en les factures podrien suposar una presumpta irregularitat fiscal, afig Antifrau.