Antifrau porta a la Fiscalia les sospites de delicte en la falsificació de títols sobre cinc policies locals de la Nucia

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, ha acordat remetre a la Fiscalia la seua investigació sobre cinc agents de la Policia Local de la Nucia (la Marina Baixa), pel fet d’haver constatat “indicis de conductes o fets presumiblement constitutius de delicte”.

Antifrau va rebre una primera denúncia sobre l’accés irregular al cos de Policia Local de la localitat, en mans del PP ininterrompudament des del 1995, d’agents sense la titulació acadèmica requerida. L’anàlisi prèvia va inadmetre la denúncia per falta de fonaments, però l’AVA va rebre “dades noves” que van permetre iniciar una investigació, atesos els indicis que els títols aportats i confrontats pel consistori mateix “podrien estar falsificats”.

Així doncs, l’agència va sol·licitar al Ministeri d’Educació i al departament autonòmic homòleg informes sobre els títols aportats pels agents per a processos de selecció celebrats per a la “provisió en propietat” de places en la Policia Local. També va demanar a l’Ajuntament de la Nucia, governat pel popular Bernabé Cano, la còpia de les titulacions acadèmiques que van presentar els cinc agents sota sospita.

L’AVA ha conclòs, després d’analitzar la documentació, que diversos agents van accedir a la Policia Local de la Nucia “sense tindre la titulació establida com a requisit d’accés, ja que tots tenen expedit únicament el títol de graduat escolar”. L’incompliment del requisit d’estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent suposa, tal com adverteix l’informe d’Antifrau, la nul·litat de ple dret dels nomenaments dels agents.

El consistori no va presentar cap al·legació a l’informe provisional d’investigació mentre que els cinc agents van al·legar argumentaris similars. Els agents addueixen que “en cap cas” s’ha acreditat “la no disposició del títol”. “Però molt menys queda acreditada la insinuació (...) sobre una hipotètica falsificació, ja que els títols han sigut aportats i confrontats per l’ajuntament mateix”, afigen.

Les al·legacions també destaquen que els nomenaments es remunten a concursos conclosos, en algun cas, fa dues dècades i consideren que qualsevol “responsabilitat penal eventual” estaria prescrita.

No obstant això, l’AVA no accepta cap de les al·legacions: “No s’ha presentat per cap dels recurrents un certificat d’estudis fet abans de la data d’accés a la funció pública respecte als quals no s’haja expedit el títol corresponent per part del Ministeri [d’Educació]”, afirma l’informe.

Antifrau tampoc sembla fiar-se massa del consistori: “El fet que els títols aportats hagen sigut confrontats per l’Ajuntament de la Nucia, pel funcionari que deté les funcions de fe pública, no eximeix d’una falsificació dels documents presentats, d’aparença original”. I, especialment, quan en les dates en què es van aportar, els documents electrònics “no estaven generalitzats en l’Administració local” i a més, les “garanties i els instruments a l’hora de comprovar-ne” la veracitat “no són dels que es disposen en l’actualitat”.

“Mala fe” i “clara voluntat de falsejar”

Els títols que van presentar no apareixen en els informes o certificats emesos pel ministeri i per la Conselleria d’Educació, segons l’informe de l’AVA. Tres dels cinc agents investigats van aportar còpies que acreditarien que van cursar els títols, però “no aporten cap prova que demostre que aquests no van ser falsificats”.

Antifrau considera que es tracta d’una “mala fe” i d’una “clara voluntat de falsejar un requisit que no es tenia i que es va aconseguir mitjançant engany a l’ajuntament”. No hi ha, segons l’agència, “ni un sol element probatori” que refute les perquisicions.

A més, sobre la prescripció dels fets en el cas hipotètic d’una pretesa responsabilitat penal, l’AVA sosté que és una qüestió sobre la qual ha de pronunciar-se l’“autoritat judicial competent”.

En definitiva, l’actuació dels agents és “contrària a la bona fe” bé perquè no van presentar cap títol acreditatiu o bé perquè van presentar documents “alterats o falsificats”. Un dels agents va aportar en les seues al·legacions un curs d’accés per a majors de 25 anys expedit per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) en una convocatòria posterior al seu nomenament com a funcionari policial (concretament set anys després).

Causa de nul·litat

Un altre agent va aportar en la fase d’al·legacions documentació relativa a estudis en una universitat a què no consta que s’haja matriculat, “ni haja per tant obtingut cap títol en aquesta”, indica l’AVA. Un dels agents investigats per Antifrau, nomenat el 2003, ni tan sols va presentar a l’ajuntament un títol per a acreditar el requisit d’accés al lloc de policia local.

La resolució de conclusió d’actuacions de l’AVA demana a l’Ajuntament de la Nucia que procedisca, en el termini màxim d’un mes, a iniciar la revisió d’ofici de l’acte de nomenament com a agents de la Policia Local dels investigats, que estarien incursos en una causa de nul·litat de ple dret. A més, a la vista dels pretesos indicis de conductes o fets “presumiblement” constitutius de delictes, Antifrau també acorda remetre l’expedient de la investigació al ministeri fiscal.