Antifrau retrau a l’Ajuntament d’Oriola la seua “inactivitat evident” en una permuta irregular a l’Església

L’Ajuntament d’Oriola ha passat més de 16 anys sense recuperar dues finques cedides a la Diòcesi d’Alacant per a la construcció d’aules i dependències del Col·legi Sant Doménec de la localitat. “Des del 2004, l’Ajuntament d’Oriola ha permés a la diòcesi l’ús de les parcel·les cedides sense que aquesta última entitat duga a terme les edificacions a què se la va obligar en l’acord plenari”, diu l’informe de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) sobre la denúncia de les irregularitats. A més, el consistori “ha permés que les parcel·les es destinen a un ús diferent del que es va pactar”, afig.

Antifrau considera que l’ajuntament, governat pel PP, “era i és sabedor de l’incompliment” i ha mantingut una “inactivitat evident”. “Aquesta inactivitat podria entendre’s com una desviació de poder” i l’incompliment de l’interés públic, postil·la l’informe.

Així doncs, l’organisme dirigit per Joan Llinares demana al consistori, governat pel popular Emilio Bascuñana, que recupere les dues finques situades en l’avinguda del Doctor García Rogel i li dona un mes per a presentar un pla amb els terminis i les persones responsables.

L’Ajuntament d’Oriola va subscriure el 1995 un acord amb la Diòcesi d’Oriola-Alacant i la Universitat d’Alacant per crear un campus en el municipi del Baix Segura. Quatre anys després, el 1999, un centre educatiu religiós –el col·legi diocesà Sant Doménec– va sol·licitar una cessió dels terrenys emmarcats en el primer acord, alhora que el centre educatiu va passar a ser concertat amb el vistiplau de la Generalitat.

Els terrenys contigus al col·legi es van cedir a canvi que la diòcesi es comprometera a urbanitzar i edificar en el termini màxim de cinc anys. En cas contrari, hauria de tornar-los. A més, el 2004, un altre col·legi diocesà –l’Oratori Festiu Sant Miquel– va ocupar uns terrenys de l’ajuntament sense autorització per construir-hi unes pistes esportives, terrenys que l’ajuntament ha inclòs en la proposta de permuta.

L’apropiació irregular, denunciada per l’oposició, es remunta al mandat de la presidenta del grup popular en les Corts Valencianes, Eva Ortiz, llavors regidora d’Urbanisme i Patrimoni a Oriola, sota la gestió de la qual va véncer l’acord que va desencadenar una sèrie de reclamacions encreuades.

Durant la legislatura del 2011 al 2015, l’equip de govern dirigit per Montserrate Guillén, dels Verds, va requerir la diòcesi perquè tornara de les parcel·les i va acordar declarar extingit el dret de superfície. No obstant això, les parcel·les mai s’han recuperat, “i així s’ha permés que durant un temps dilatat la DIÒCESI estiga beneficiant-se de l’ús d’uns solars municipals incomplint la finalitat que va motivar l’acord municipal”, assenyala l’AVA.

A més, segons l’acord, la Diòcesi d’Oriola-Alacant entregaria a canvi de les finques l’església del carrer de Sant Agustí sense que en la documentació analitzada per Antifrau conste que la permuta es duguera a terme. L’agència ha acreditat documentalment que l’església “està en mal estat de conservació” i suposa un “risc per a les persones i per als béns de la via pública”.

L’ecònom del bisbat va reconéixer a l’AVA que les obres no s’han fet i que els terrenys es destinen a activitats del col·legi, “per la qual cosa no sols està incomplint-se la condició necessària del dret de superfície, sinó també la destinació donada al solar que va motivar l’acord municipal”.

Sis anys després de l’acord de la junta de govern local de l’Ajuntament d’Oriola que va extingir el dret de superfície (notificat dos anys més tard) el consistori encara no l’ha executat, conclou Antifrau.