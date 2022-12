Apartat un guàrdia civil del Grup d’Informació per consultar dades sensibles per lligar amb una dona que el va denunciar

Un agent destinat en el Grup d’Informació de la Guàrdia Civil d’Alacant va consultar bases de dades amb dades sensibles per intentar lligar amb una dona a qui va acabar incomodant i que va denunciar els fets. El guàrdia ha sigut apartat durant tres mesos del servei com a presumpte autor d’una falta greu de violació del secret professional.

El comunicat disciplinari ressenya que el 23 i el 24 de febrer de 2022 l’agent va consultar diverses bases de dades a través d’un sistema informàtic intern dels Serveis d’Informació de l’institut armat per a la investigació del terrorisme i la delinqüència organitzada. Ho va fer “sense cap motiu professional” i “únicament amb finalitats personals” per tractar d’“impressionar una civil i entaular amb ella una relació personal més íntima”.

“La sensibilitat de les dades” a què l’agent té accés, “sobre les quals pesa una diligència especial amb vista al secret professional i al deure de sigil, més intensa encara si és possible per les funcions que exerceix, aconsellen el seu apartament cautelar fins a l’aclariment” dels fets, per un període de tres mesos, indica el comunicat disciplinari del tinent coronel en cap dels Serveis de Policia Judicial i Informació de la Comandància d’Alacant.

La pretesa infracció del membre dels serveis d’Informació de l’Institut Armat ha motivat l’obertura d’una investigació interna atés l’“impacte negatiu” per a la imatge de la institució que la “transcendència” de la seua conducta “fora del cos mateix” podria causar.

L’agent va recórrer contra la sanció, però la secció primera del Tribunal Militar Central ha avalat la resolució del general de brigada en cap de la Zona de València, dictada el 23 de maig passat perquè se l’aparte cautelarment del servei per una falta greu.

Missatges de WhatsApp que van incomodar “la paisana”

La sentència, que descarta d’entrada “cap judici de culpabilitat” de l’agent, desglossa els indicis sobre la seua pretesa infracció, escudant-se en un informe elaborat pel capità en cap de la Unitat Orgànica de Policia Judicial sobre l’accés irregular a les bases de dades, en el comunicat del sergent primer que va tindre coneixement dels fets i en els missatges de WhatsApp “enviats a la paisana”.

Els indicis, segons la decisió del Tribunal Militar Central, delaten “sense cap mena de dubtes” l’accés irregular a les bases de dades reservades. Els missatges de WhatsApp enviats a “la paisana amb la finalitat d’intimar” inclouen dades “personals i íntimes” de la dona, fins i tot fotografies del seu permís de conduir.

L’agent, indiciàriament, va accedir a la base de dades al marge de tota actuació judicial o policial, extraient informació d’“una dona a qui posteriorment enviava missatges amb el contingut de les dades obtingudes així”. Els missatges van arribar a “incomodar la paisana”, que ho va comunicar al sergent primer, que va elaborar un comunicat.

Així doncs, el tribunal militar detecta “elements de judici suficients” d’uns fets “objectivament greus”. La mesura d’apartar l’agent durant tres mesos, conclou la sentència, resulta “proporcionada”.