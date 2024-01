Una associació contra la corrupció demana els avals de l’entitat que proposa Beüt com a director de l’Agència Antifrau

L’elecció del successor de Joan Llinares al capdavant de l’Agència Antifrau continua generant conflicte entre els partits polítics i, ara també, les associacions socials. Acció Cívica contra la Corrupció, uns dels col·lectius valencians en aquesta matèria, ha presentat dimarts un escrit a les Corts Valencianes en què qüestiona la capacitat de l’Associació Espanyola de Gestors per a l’Administració Pública (AEGAP) de presentar un candidat per a Antifrau.

Aquesta segona entitat, presidida per una militant del PP, és l’organisme que ha presentat Eduardo Beüt, que va ser director de l’Agència Tributària a la Comunitat Valenciana, com a candidat per a l’organisme, mentre que tres entitats més reclamen que siga l’actual número dos d’Antifrau, el lletrat Gustavo Segura. Beüt, també ex-secretari general de Fecoval, la patronal dels contractistes d’obra pública, ha sigut qüestionat pel PSPV i Compromís per la seua proximitat a l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana.

Els grups de l’oposició assenyalen que Beüt, que va entaular amistat amb l’expresident i el seu entorn, ha tingut alguns negocis en comú amb l’ex-cap de gabinet de Zaplana, imputat en el cas Erial, una causa en què l’Agència ha fet proves pericials. Per a socialistes i valencianistes aquesta qüestió el fa incompatible amb el càrrec i consideren que emmascara una maniobra del PP per a apoderar-se del control de l’Agència. Els populars s’han desvinculat de la decisió de l’associació, mentre que Vox planteja que Antifrau hauria de reformular-se o desaparéixer.

Enmig d’aquest garbull, l’associació de lluita contra la corrupció ha demanat a les Corts Valencianes conéixer els avals de l’associació de gestors. Dubten que siga un organisme valencià i que haja treballat contra el frau i la corrupció, dos dels requisits que fixa la llei per a proposar candidats. L’associació que presideix Antonio Penadés considera que Aegap “no sembla que siga una organització social ni que treballe contra el frau a la Comunitat Valenciana”.

L’elecció del director de l’Agència Antifrau correspon a les Corts Valencianes, per majoria de tres cinquenes parts (60 diputats). Aquesta majoria qualificada implica un pacte entre els blocs d’esquerra i dreta, o almenys del PP amb el PSPV, que sumen 71 de 99 diputats. Els socialistes no volen pactar res si la ultradreta forma part del paquet.