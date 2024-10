Atrapats per la riuada: “No volia morir. Vaig eixir per la finestra del cotxe i se'n va anar barranc avall”

Antonio tornava ahir a la vesprada de treballar cap a Paiporta. Com tants conductors que no van ser avisats de la virulència de l'aigua que corria pel barranc del Poyo, es van quedar atrapats pel corrent que s'havia desbordat. Just a la rotonda d'accés al municipi. “L'aigua anava a una velocitat demencial. Ens va agafar l'aigua i a la rotonda de Paiporta els cotxes aturats se'ls va emportar l'aigua. L'aigua passava a una velocitat brutal. Vaig eixir per la finestra del cotxe i l'aigua em va tirar contra una tanca i ací em vaig quedar”, explica l'Antonio en una entrevista a la ràdio d'À Punt.

“Hi havia molta gent a sobre dels cotxes i camions. Una xica pujada en un pal. El corrent em va arrencar la roba quan estava agafat a la tanca. No em podia moure. Vaig començar a cridar perquè veia que no aguantaria. No em volia morir. El cotxe se'n va anar barranc. Se'l va emportar tot”, ha relatat aquest conductor que ha passat la nit en el poliesportiu de la Petxina, habilitat per a atendre les víctimes.

“A les 3 hores d'estar pujat al camió, l'aigua ha començat a baixar i hem eixit pel nostre propi peu. Necessite roba, de cintura cap avall vaig nu. He tornat a néixer, tant de bo m'equivoque, però crec que aquí el corrent es va emportar gent”, ha explicat.

“Vaig pensar que no tornava a veure els meus pares”

A Paiporta (l'Horta Sud) el caos va començar prop de les 19 hores. “La policia ens va avisar que el barranc s'havia desbordat. En qüestió de minuts l'aigua va passar dels turmells a la cintura”, explica Óscar Pozo, veí de la localitat valenciana. El jove viu amb els pares i explica com, immediatament, els veïns van eixir al carrer tots plegats a treure els cotxes. Al cap de pocs minuts, es va tallar el subministrament elèctric, que continua inactiu al matí. “Ens van avisar quan l'aigua ja estava pel carrer i la guàrdia de policia estava al costat del barranc”, lamenta el jove, que critica la “mala gestió” de l'emergència: “L'alarma va arribar tardíssim”.

“Els meus pares van eixir a dur el cotxe als afores. Va començar a pujar l'aigua, els cotxes rodant, els contenidors pel carrer... Vaig pensar que no els tornava a veure”, apunta. Al seu edifici ho van passar realment malament. “Un home es va quedar dins de l'ascensor quan se'n va anar la llum i el va treure el veí”. El jove explica la seva història a elDiario.es ja des dels afores del poble, a prop del dispositiu de la Guàrdia Civil, amb els primers agents de la UME. “Està ple de vaixells, helicòpters, és de pel·lícula”, explica amb escassa cobertura mòbil.

“Veiem els cotxes i l'aigua per baix nostre”

JAC tornava des de València a casa seua a Picassent per l'autovia de Silla que voreja les zones més afectades des de Sedaví a Masanassa, on es va desbordar un barranc: “A les 19.30 hores, a l'alçada del Carrefour d'Alfafar, ja no podíem avançar amb els cotxes; estàvem aturats i l'aigua va començar a passar des de Carrefour a la calçada de l'autovia. Vaig decidir baixar del cotxe amb la meva filla, vam pujar a la mitjana que separa els dos sentits i vam caminar a buscar un lloc segur”.

Segons relata, una altra gent els va seguir “però altres es van quedar al cotxe tot i que els dèiem que isquèrem perquè l'aigua cada cop pujava més”. “No sabem què en va ser. Finalment vam veure el pont de Sedaví que travessa l'autovia i hi vam pujar. Ens vam ajuntar unes 500 persones, va ser terrible, vèiem tots els cotxes i l'aigua per baix nostre. La gent es va portar força bé, hi havia cotxes atrapats al pont també i un autobús”, explica.

Va passar la nit amb la seua filla a l'autobús fins que a les 5 de la matinada va arribar la Guàrdia Civil. “Ens va portar tots a l'alqueria del Basket del València Basket... Ací estarem amb mantes i menjar que ens han portat fins que puguem tornar a casa. La imatge ha estat dantesca, com una pel·lícula de terror, hi ha d'haver 2.000 cotxes apilats a l'autovia entre Sedaví i Catarroja. Hem tingut molta sort, el pont ens va salvar la vida”.

Uns altres, com José Luis, van haver de fer nit fora fins a l'arribada dels servicis d'emergències. Si és el cas, va passar les hores en un parc de boles amb els seus fills en el Leroy Merlin fins que han pogut rescatar-los.