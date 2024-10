Uno de los atrapados por la riada en Paiporta: “No quería morir. Salí por la ventana del coche y se fue barranco abajo”

Antonio regresaba ayer por la tarde de trabajar hacia Paiporta. Como tantos conductores que no fueron avisados de la virulencia del agua que corría por el barranco del Poyo, se quedaron atrapados por la corriente que se había desbordado. Justo en la rotonda de acceso al municipio. “El agua iba a una velocidad demencial. Nos cogió el agua y en la rotonda de Paiporta los coches parados se los llevó el agua. El agua pasaba a una velocidad brutal. Salí por la ventana del coche y el agua me tiró contra una valla y ahí me quedé”, explica Antonio en una entrevista en la radio de À Punt.

“Había mucha gente encima de los coches y camiones. Una chica subida en un poste. La corriente me arrancó la ropa cuando estaba agarrado a la valla. No podía moverme. Empecé a gritar porque veía que no iba a aguantar. No me quería morir. El coche se fue barranco abajo. Se lo llevó todo. Afortunadamente, un chico me ayudó a subir a un camión. La presión del agua hacía imposible que nos ayudaran. Del golpe tengo heridas”, ha relatado este conductor que ha pasado la noche en el polideportivo de la Petxina, habilitado para atender a las víctimas.

“A las 3 horas de estar subido en el camión, el agua ha empezado a bajar y hemos salido por nuestro propio pie. Necesito ropa, de cintura para abajo voy desnudo. He vuelto a nacer, ojalá me equivoque, pero creo que ahí la corriente se llevó a gente”, ha explicado.