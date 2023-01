Baldoví formalitza la seua candidatura a la Generalitat per Compromís i fa costat a Mas i Amigó en les primàries

Hi ha una dita popular a Sueca (la Ribera Baixa) que diu “quan toque, *regarem”, una manera d’expressar que cada cosa ha de fer-se quan pertoque. El diputat en el Congrés i candidat de Compromís a la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, la fa servir habitualment per a resoldre els conflictes en la coalició, com el que aborda en el procés de primàries que acaba d’arrancar i que deixa una de les branques de la coalició, Iniciativa, amb possibilitat de tindre problemes de representació seriosos, a més de les dones del seu partit en un segon pla.

El parlamentari ha formalitzat dijous la seua candidatura a la presidència de la Generalitat i ha manifestat el seu suport a la vicepresidenta, Aitana Mas, que opta a ser la número 1 per Alacant, una circumscripció per a la qual concorren diversos càrrecs del partit, com el diputat provincial Gerard Fullana, en una circumscripció en què no se separa el cap del cos de la llista en les candidatures. Amb aquest sistema, podria passar que Fullana superara en vots la vicepresidenta i quedaren tres caps de llista masculins i de la mateixa branca del partit, Més, en el projecte polític per a les autonòmiques, trencant tots els equilibris entre els partits de la coalició.

El representant ha considerat que “Gerard Fullana i Aitana Mas faran un tàndem fantàstic per a representar els interessos d’Alacant”, encara que ha matisat que, com a número u, preferiria la vicepresidenta. “A mi m’agradaria que, com que jo soc un home, estaria bé que hi haguera una dona de cap de llista a Alacant”, ha manifestat, tot i que ha incidit que tots dos tenen el seu suport. “Gerard Fullana i Aitana Mas faran un tàndem fantàstic per a representar els interessos d’Alacant”. Sobre les seues preferències en la llista de València, ha explicitat el seu suport a la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, de Més, per a ser la seua número dos: “Ha fet una tasca magnífica i tindrà tot el meu suport”. El projecte el completen per Castelló l’exconseller d’Educació Vicent Marzà (Més), que advoca per Mònica Àlvaro (Més) com a número dos per aquesta circumscripció.

El model de primàries de Compromís pot fer trontollar el pes del partit de la vicepresidenta del Consell en les pròximes llistes electorals, que va ser acompanyada per nombrosos dirigents quan es va presentar per a encapçalar la llista per Alacant. A més de Fullana, també s’hi ha presentat el regidor a Alacant Natxo Bellido i la regidora a Elx Marina González, d’Iniciativa, que va ser assessora de la consellera Mireia Mollà, cessada per Mas. El pes que l’exconsellera té en algunes comarques de sud, sumat al descontentament d’alguns corrents crítics de Més, pot alterar les expectatives que la direcció de Compromís té en el procés intern. Malgrat aquests ingredients, la direcció confia que es resoldrà el conflicte de representació perquè totes les parts queden satisfetes.

“Vinc per a aportar aire nou”

El candidat, que oficialitza la seua candidatura, assenyala que “torna a casa” amb “la il·lusió intacta i amb les mateixes ganes de continuar treballant pels cinc milions de valencians”. El dirigent fa valdre la seua experiència com a diputat a Madrid i com a representant municipal: “Ho faig amb la mateixa il·lusió amb què el 1987 em vaig presentar en el número 8 de la llista de Sueca per a ser regidor”, ha afirmat.

Aquesta experiència, apunta Baldoví, el fa coneixedor dels mecanismes de la política estatal, que el porten a reivindicar un to més combatiu amb el Govern. “Hem de ser contundents a Madrid. Page ho és i nosaltres hem de ser igual de descarats que alguns barons socialistes, en el bon sentit”, ha asseverat, en referència al conflicte pel transvasament Tajo-Segura. “Alguns barons socialistes tenen menys problemes per a ser crítics amb el Govern. A vegades fins i tot alguns semblen més del PP que del PSOE”, ha insistit, postil·lant que el president de la Generalitat, Ximo Puig, “a vegades ha sigut massa amable” amb l’executiu de Pedro Sánchez.