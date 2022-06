La bambolla del lloguer es desboca en la Comunitat Valenciana: els preus pugen un 17% en un any i aconsegueixen el seu màxim històric

La bambolla dels lloguers d’habitatge s’ha disparat en la Comunitat Valenciana fins al punt que els preus van arribar a un màxim històric el mes de maig passat i quasi s’han duplicat des d’abril del 2015, moment en què van tocar fons després de la crisi immobiliària iniciada l’any 2007.

Així doncs, el preu de l’habitatge en lloguer ha apujat un 2,6% en la variació mensual i un 17,1% en la variació interanual, i ha situat el preu en 9,71 euros el metre quadrat al mes, segons les dades de l’índex Immobiliari Fotocasa. Això significa que actualment llogar un habitatge de 100 metres quadrats en territori valencià costa de mitjana 971 euros al mes. Aquest últim valor interanual (17,1%) col·loca el preu del lloguer de maig com el valor màxim detectat en tota la sèrie històrica en el conjunt del territori valencià.

Segons l’estudi, 15 comunitats autònomes han incrementat el preu de l’arrendament al maig en termes interanuals. En quatre comunitats se superen els dos dígits i en concret a la Comunitat Valenciana se supera el 15% interanual. L’ordre de les zones d’Espanya amb increments interanuals és: la Comunitat Valenciana (17,1%), les Canàries (12,1%), la Regió de Múrcia (11,6%), Castella-la Manxa (10,3%), Extremadura (9,9%), les Balears (8,9%), Catalunya (7,3%), Cantàbria (7,3%), Galícia (7,3%), Madrid (7,0%), Astúries (5,9%), Castella i Lleó (5,7%), Andalusia (3,4%), Aragó (3,0%) i el País Basc (0,6%). D’altra banda, les dues comunitats que descendeixen el preu del lloguer al maig són La Rioja amb -2,9% i Navarra amb -1,4%.

Quant al rànquing d’autonomies amb el preu del lloguer més car, en primer lloc se situen Catalunya i Madrid, amb 14,90 euros el metre quadrat al mes i 14,74 euros al mes, respectivament. Segueixen el País Basc (13,30 euros), les Balears (12,37 euros), les Canàries (10,53 euros), Cantàbria (9,99 euros), Navarra (9,82 euros), la Comunitat Valenciana (9,71 euros), Andalusia (8,79 euros) i Aragó (8,71 euros). En el conjunt d’Espanya, el preu del metre quadrat és d’11,03 euros i la pujada interanual ha sigut del 5,9%.

El preu del lloguer apuja en les tres províncies analitzades al maig respecte de l’any anterior. Els increments interanuals superen els dos dígits en les tres províncies, començant per Alacant, en què en concret s’arriba al 18,6%, seguida de València amb el 13,5% i de Castelló amb un 12,3%.

Quant als preus, només una província supera els 10,00 euros el metre quadrat al mes. La província més cara és València amb 10,27 euros el metre quadrat al mes, seguida d’Alacant (8,73 euros) i Castelló (7,30 euros).

Per municipis, la ciutat d’Alacant és la que més increments acumula al maig amb un 24,6% interanual. Molt de prop la segueixen Benidorm amb increments del 16,1% i Elx amb un 12,3%, entre altres.

Pel que fa al preu per metre quadrat al maig, València capital és la ciutat més cara amb 10,78 euros el metre quadrat al mes, màxim històric registrat, un 12,3% més que fa un any i el doble que al març del 2015, en què el preu va tocar fons. Segueixen, Benidorm amb 10,52 euros el metre quadrat al mes, Alacant amb 9,87 euros, Castelló de la Plana amb 6,67 euros, Elx amb 6,57 euros i Alcoi amb 5,56 euros el metre quadrat al mes.

València obri el termini per a sol·licitar ajudes

L’Ajuntament de València ha obert el termini per a sol·licitar ajudes al lloguer des del 23 de juny, i romandrà obert durant un mes, segons consta en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). La Regidoria d’Habitatge ha destinat uns 2,4 milions d’euros per a aquesta convocatòria, que enguany incrementa el límit màxim de la renda mensual del lloguer per a poder sol·licitar l’ajuda, que passa de 600 a 700 euros.

Amb l’import d’aquesta ajuda se sufraga el 40% del lloguer anual de les famílies beneficiàries, amb un import màxim mensual de 280 euros, i aquest import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte, amb els rebuts abonats efectivament. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior a 3.360 € anuals per persona beneficiària.

Per a poder sol·licitar aquesta prestació no s’ha de tindre cap habitatge en propietat o en usdefruit, s’ha d’estar empadronat o empadronada al terme municipal de València, almenys amb 6 mesos d’antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s’ha de tindre la nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’ha de tindre la residència legal a Espanya.

Quant al nivell d’ingressos de la unitat de convivència, referits a l’exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) (també s’ha augmentat al mig punt respecte de l’any anterior).

No obstant això, com a novetat s’introdueix un límit d’ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: per a famílies nombroses de categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades l’Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l’Iprem.

La regidora d’Habitatge, Isabel Lozano, ha ressaltat que aquestes ajudes “són veritablement importants per a pal·liar el problema d’accés a l’habitatge i completa de manera molt eficient tot l’esforç que està fent-se des del govern de Joan Ribó per combatre la pujada de preus i fomentar la residencialització dels nostres barris”. Lozano, a més, ha assenyalat que “des del 2016, en què la dotació de les ajudes al lloguer va ser d’1,2 milions d’euros, el pressupost dedicat a aquesta iniciativa s’ha anat incrementant de manera constant, pràcticament fins a 2,4 milions que es destinen per a aquesta convocatòria”.