Sanitat reurbanitza l’avinguda de Campanar de València amb voreres XXL per a obrir els centres de salut i especialitats

Els veïns i veïnes del barri de Campanar disposaran abans de final d’any d’un nou centre de salut. Integrat en el complex sanitari Ernest Lluch, la infraestructura assistencial que substitueix l’antic hospital La Fe, aquest nou recurs tindrà una superfície de 5.602 metres quadrats i atendrà una població de 31.000 habitants del departament de salut València-La Fe. Estarà dotat de 34 consultes de medicina de família, 6 consultes pediàtriques, una unitat d’odontologia preventiva, una sala d’extraccions, tractaments i cures.

Així mateix, disposarà d’una àrea de cirurgia menor ambulatòria, una àrea maternal, una àrea de rehabilitació, una àrea de salut sexual i reproductiva, una àrea de salut mental, una àrea de prevenció precoç del càncer de mama i l’àrea administrativa i de direcció del centre. D’altra banda, per a l’atenció de les urgències, aquest centre comptarà amb un Punt d’Atenció Continuada amb 6 consultes d’urgències i una sala de raigs X.

Fonts de la Conselleria de Sanitat han informat elDiario.es que les obres estan en la recta final, motiu pel qual, dins del projecte global, està reurbanitzant-se l’avinguda de Campanar en la part que recau a tots dos centres: “S’actua sobre uns 300 metres lineals de l’avinguda de Campanar, aproximadament entre la cruïlla amb Pius XII i l’antiga escola d’infermeria. Concretament, està renovant-se el ferm i les illetes centrals. La vorera també es renova i es manté l’amplària, d’uns 4 metres. No obstant això, en recular-se les façanes dels nous edificis en uns 180 metres lineals, les voreres arribaran a 14 metres d’amplària. També es reajusten passos de zebra i parades d’autobús i taxis. Està previst que aquestes obres acaben entre el final d’octubre i el començament de novembre”, han detallat.

Quant al centre d’especialitats, com va informar aquest diari, s’ha produït un retard en les obres motivat per l’augment dels preus dels materials d’obra que han obligat a tramitar un modificat del projecte, per la qual cosa la finalització i posada en marxa està prevista per al final del 2025.

El centre d’especialitats d’alta resolució de Campanar comptarà amb els millors recursos assistencials pel fet de ser l’únic amb radiologia, TAC, ressonància magnètica i cirurgia major ambulatòria amb quatre quiròfans. En concret, el centre, amb una superfície de 9.957 metres quadrats, atendrà una població de 250.000 habitants. Per a fer-ho, estarà dotat de 55 consultes de 19 especialitats, amb 11 sales d’exploracions funcionals, gabinet d’endoscòpies, àrea de diagnòstic per imatge, àrea d’extraccions i laboratori. Així mateix, tindrà una àrea administrativa i de direcció del centre.

Enderrocament de l’antic hospital la Fe

L’Ajuntament de València ha concedit a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana llicència d’obres per a la demolició dels edificis que conformen l’antic complex sanitari de l’hospital La Fe d’aquesta ciutat, situat en l’avinguda de Campanar.

La superfície total de la parcel·la és de 76.368 metres quadrats aproximadament i es demoliran 118.828,89 metres quadrats de superfície construïda, com consta en la resolució emesa pel consistori a través del Servei de Disciplina Urbanística.

El permís s’ha donat segons el projecte aportat, informat el 3 de juliol passat per l’Oficina de Supervisió del Servei d’Infraestructures de la Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat i, perquè és “conforme a les determinacions del pla general d’ordenació urbana” (PGOU) de València i la “normativa urbanística vigent”.