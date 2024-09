Barri ric, barri pobre: les diferències en el manteniment de neteja i jardineria a València

L’Ajuntament de València va formalitzar al final de juliol de l’any passat els nous contractes de neteja i recollida de fems de la ciutat, cosa que havia de suposar una millora per al benestar de la ciutadania i l’activitat comercial en general. Gràcies a l’entrada de les noves contractes, s’havia d’incrementar en un 7,80% la dotació del personal en les zones 1 i 2 de València, que passarien de 873 a 941 treballadors. En paral·lel, es preveia un augment de l’ús de maquinària en les zones ressenyades de quasi un 40%, en passar de 278 a 389 vehicles. En el cas de la neteja de pintades i retirada de cartells, l’increment és del 100% en passar de sis a 12 operaris i de cinc a 10 vehicles, tots furgonetes elèctriques amb zero emissions. El valor total del contracte adjudicat al final de l’anterior mandat ascendeix a 1.055,76 milions d’euros en els pròxims 15 anys.

En el cas del manteniment de parcs i jardins, el nou contracte va començar a funcionar el setembre del 2022 i sobre el paper també incloïa notables millores pel fet de comptar amb uns pressupostos de 21,2 milions d’euros en quatre anys, un increment del 46% respecte de l’anterior firmat l’any 2015, amb el PP encara en l’executiu municipal. Així doncs, implicava un increment del 29% del personal adscrit al servei de manteniment dels espais enjardinats i del 80% en la gestió i la poda de l’arbratge viari.

No obstant això, i tenint en compte que sobretot en matèria de neteja influeix molt el civisme de les persones, malgrat la despesa més gran destinada a tots dos conceptes, la realitat és que la major part dels barris, sobretot els perifèrics, no sols no han notat una millora, sinó molt al contrari afirmen que en els últims mesos la situació ha empitjorat, tal com indiquen diverses associacions veïnals consultades per elDiario.es.

Moltes, com el Grau, la Saïdia, Malilla, Sant Isidre, Albors, la Torre, la Malva-rosa o Natzaret (informe complet al final de la informació) coincideixen a assenyalar que l’agranada dels carrers, si bé no ha millorat de manera remarcable, es manté en uns nivells més o menys adequats, però sí que confirmen un empitjorament o un dèficit en aspectes com l’aigualeig, la recollida i la neteja de contenidors, i la retirada d’estris, de pintades o d’excrements canins. El mateix passa pel que fa a la jardineria, en què destaquen deficiències importants quant a manteniment, poda i neteja i replantada d’escocells.

La situació contrasta clarament amb els carrers més cèntrics o amb les zones més turístiques de la ciutat, un fet que ha posat de manifest el regidor de Compromís Sergi Campillo, exresponsable de les àrees de neteja i parcs i jardins en l’anterior mandat: “Rebem moltes queixes. A pesar que vam deixar aprovats els nous contractes de neteja i jardineria amb millores importants, la realitat és que la ciutat està més bruta, sobretot en les zones de la perifèria. El que comprovem és que el contracte de neteja no s’ha desplegat al 100%, per exemple la renovació de contenidors no s’ha completat, tampoc la de la flota de camions que s’havien de substituir al cap d’uns mesos. La sensació és que el PP i Vox no fiscalitzen com cal les contractes”.

Campillo lamenta, a més, que l’actual equip de Govern municipal tan sols ha publicat enguany un infobaròmetre el mes d’abril passat, l’enquesta en què fins ara es preguntava a la ciutadania l’opinió pels diversos serveis de l’Ajuntament. No obstant això, en aquesta ocasió es va centrar en temes relacionats amb la salut i l’esport i es van eliminar les preguntes relacionades amb la gestió municipal.

En l’anterior infobaròmetre fet entre els mesos de desembre i gener, la falta de neteja va ser assenyalada com el principal problema de la ciutat, seguida del trànsit i els problemes de circulació i, en tercer lloc, la falta de seguretat, seguida molt de prop (a una dècima) pels problemes d’accés a l’habitatge a causa de la falta d’oferta i els preus elevats dels lloguers.

La regidora del PSPV Elisa Valía lamenta que l’alcaldessa. María José Catalá, “ha rebut el contracte amb més recursos de la història de la ciutat, i la ciutat està cada vegada més bruta, de manera desigual, això sí; mentre el centre no té problemes d’acumulació de brutícia al carrer, els barris que no són cèntrics han de conviure amb contenidors sense arreplegar, pudors i una deixadesa indigna per a una ciutat com València”. Segons l’edil socialista, “no és una qüestió de recursos, és una qüestió de la mirada sobre la ciutat: el centre, on es concentren visitants, està raonablement net, però els barris, on no arriben els turistes, abandonats”.

Fonts del Servici de Parcs i Jardins que gestiona el portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, ha negat que hi haja diferències de tracte entre el centre i la perifèria i han explicat que juntament amb les empreses contractades, se seguix una agenda periòdica i ben planificada que establix de manera mensual quines àrees i tipus de vegetació requerixen atenció: “Es treballa de forma organitzada, contínua i amb regularitat en tots els barris i districtes de la ciutat de València Els arbres tenen la seua època de creixement vegetatiu durant l'estacions de primavera i estiu per tant s'establixen agendes d'actuacions depenent de cada espècie arbòria i del seu moment més adequat per a la poda”.

A més, han afegit que “d'esta planificació mensual, el servici respon de manera immediata a qualsevol sol·licitud urgent o específica que arribe a través d'associacions de veïns o ciutadans”. Això inclou casos com a “arbres les branques dels quals poden estar envaint balcons o vivendes, un problema que, encara que puntual, és gestionat amb promptitud per l'equip”. Segons expliquen, “s'atén a quasi mig milió d'arbres a València i es té un control de tots els exemplars. El servici actua amb celeritat sempre quan sorgix una incidència i qualsevol problema en qualsevol districte que requerisca una intervenció ràpida rep l'atenció necessària”.

Des de la Delegació de Neteja que gestiona el regidor del PP Carlos *Mundina no han realitzat declaracions sobre aquest tema.

La percepció dels barris

Associació Veïnal del Grau-Port: “Estan els carrers bastants bruts. Els contenidors dels carrers secundaris estan en un estat lamentable. Les zones enjardinades estan bastant malament i els arbres dels carrers molt abandonats. La situació ha empitjorat. Hi ha moltes rates i panderoles”.

Associació Veïnal de Polo i Peyrolón. “Els jardins estan secs, la gespa morta i seca. La neteja bastant malament, hi ha falta d’aigualeig. Palmeres, moreres i la resta dels arbres sense podar. Ha anat a pitjor”.

Associació Veïnal Saïdia. “El problema més gran és la quantitat de fems amuntegats al voltant dels contenidors. L’aigualeig és mínim i en els mateixos carrers. Hi ha carrers que no es netegen o reben una atenció del servei molt baixa. La poda de palmeres per a evitar la caiguda de palmes i previndre la nidificació de rates és escassa, i és un dels problemes que importa més al veïnat. La falta de neteja i desbrossada en alguns escocells és més que patent. A l’inici de la legislatura va haver-hi una millora dels jardins i els parterres. Actualment, s’ha tornat al mateix nivell de falta de manteniment. Seria recomanable la posada en marxa d’una campanya de conscienciació sobre l’obligació de neteja de les miccions de gossos pels amos”.

Associació Veïnal de Massarrojos. “Sembla que agranar només es fa en profunditat al centre de població (alcaldia, plaça d’església, i voltants). L’aigualeig no arriba als carrers de l’exterior. Els contenidors no es netegen amb la freqüència requerida. Ha fet molta calor, i fa olor bastant roïna en la zona d’aquests. Al carrer de l’1 d’Octubre van plantar en el seu moment lledoners, mai els han podat. Les copes són molt grans i tapen la llum dels fanals, i queda la vorera a les fosques. Aquests arbres no els reguen, ni els tracten, alguns sembla que les fulles han disminuït per falta d’aigua. Diuen alguns veïns que paguen impostos com si estigueren en el centre de València, però tenim tracte de tercera categoria”.

Associació Veïnal del Palmar. “La faena dels agranadors de la contracta és impecable, moltes vegades excedint les seues responsabilitats amb tasques com ara neteja de terrasses concedides en espai públic i arrancar les herbes que creixen entre les façanes i les voreres. Les instal·lacions dependents d’organismes autònoms són molt deficients en manteniment general, incloent-hi jardineria i poda. Parlem del cas de la piscina municipal del Palmar i les zones dels parcs dedicades a instal·lacions esportives elementals, totes dependents de la Fundació Esportiva Municipal. Hem tingut incidències importants, com el despreniment de grans branques, ortigues en zones esportives, presència de bresques de vespes i zones de gespa artificial sense manteniment que ocasionen entropessades pel desgast del tapís i infestació d’insectes com ara puces”.

Associació Veïnal Avegas. “El buidatge de contenidors podria fer-se més sovint. El manteniment de les palmeres considerem que és adequat, estan ben cuidades. En el manteniment dels jardins del passeig de Blasco Ibáñez hem detectat més cura en detalls menuts, continua fent falta una important remodelació d’acord amb un dels jardins històrics més important de la ciutat”.

Associació Veïnal de Malilla. “Falta més agranada, falta aigualeig en molts carrers, com en el carrer del Doctor Carlos Caballé Lancry i Drets Humans entre altres. Els escocells estan plens de fulles caigudes i fems. Els contenidors necessiten manteniment, no es tracta de situar-los i oblidar-se’n, necessiten netejar-se més sovint i revisar-se per a evitar que es queden oberts o que el pedal estiga trencat durant molt de temps. Els jardins semblen totalment abandonats. Hi ha una gran quantitat d’escocells sense arbres, plens de males herbes.

Associació Veïnal Sant Isidre. “Fins al començament de l’estiu, amb la neteja estàvem relativament satisfets, ja que havia millorat respecte d’altres anys. Quant a l’agranada i l’aigualeig no veiem una faena contínua. Quan passa la màquina agranadora, les fulles continuen apegades. Quan s’utilitza el doll a pressió sí que s’eliminen les fulles, però la caiguda d’aquestes és contínua. Quant a jardineria, la poda i els parcs, trobem a faltar la neteja del parc en si mateix, així com una gran poda, en general. Els bancs del Parc Vell de Sant Isidre (el carrer de José Andreu Alabarta amb el carrer de Mariano de Cavia) necessiten una renovació”.

Associació Veïnal de Benicalap-Entrecamins. “L’agranada dels carrers es fa diàriament en la major part dels carrers del barri de Benicalap. L’aigualeig es du a terme periòdicament, encara que considerem que la freqüència hauria d’augmentar a causa de la gran quantitat de gossos que pixen diàriament en les voreres. Els estris deixats al voltant de les illes de contenidors romanen uns quants dies sense arreplegar. La quantitat d’estris és considerable, així com l’escampada de fems de tota mena al voltant dels contenidors per part de les persones que regiren en els fems. La cura, el manteniment i la poda dels jardins ha millorat en general, però no hi ha reposició dels arbres morts que romanen en els escocells. Hi ha hagut millora, encara que insuficient. Al parc de Benicalap la zona de jocs infantils està més d’un any barrada per falta d’arranjament i manteniment”.

Associació Veïnal Creu Coberta. “La neteja continua més o menys igual. Sí que sembla que han posat més brigades de neteja, però amb l’incivisme social no es nota aquesta teòrica millora”.

Associació Veïnal Sant Antoni de la Saïdia. “En general, el barri continua estant brut; en concret, pel que fa a l’agranada, la situació és bona, sobre l’aigualeig deixa bastant a desitjar, la recollida de fems i contenidors és insuficient, falten contenidors de paper i molt sovint a causa de l’incivisme d’alguns veïns els contenidors estan envoltats de restes d’obres, mobles i fustes. El manteniment de parcs i jardins és desastrós, a pesar que es passa informació precisa de l’estat dels jardins al responsable de l’Ajuntament. També s’han fet peticions i queixes en el Consell de districte de Trànsits, que no han tingut respostes ni solucions. En els últims mesos ha empitjorat”.

Associació Veïnal l’Illa. “Quant a la recollida de cartó, seria convenient oferir-la a establiments que depositen gran quantitat de cartó. Pel que fa a l’agranada i l’aigualeig, han de passar més sovint i la raspallada, també més sovint”.

Associació Veïnal Albors. “L’agranada es manté bé. L’aigualeig no s’ha tornat a veure des de fa mesos. La recollida dels fems i contenidors, a l’estiu han anat a destemps amb moments d’eixir-se’n de tots els contenidors els fems. Quant a jardineria, sí que s’han reposat alguns arbres en els escocells. En els mesos d’estiu hi ha hagut un empitjorament de parcs i jardins i neteja, sens dubte”.

Associació Veïnal Sant Vicent Màrtir-Bulevard Sud. “Als jardins de l’avinguda del Doctor Tomás Sala, entre els números 39 i 51, es van arrancar uns quants arbres i mai s’han reemplaçat, també el vandalisme va sostraure part del clos metàl·lic. A causa de la proximitat d’una discoteca, els carrers del Primer de Maig, Tomás de Villarroya, Sant Vicent Màrtir, Capitular de Gandia, l’avinguda del Doctor Tomas Sala i el parc Infantil de la Torre Maçana, comencen el dia els divendres, dissabtes i diumenges plens de fems, excrements, pixarrades, botelles i papereres trencades. En aquests punts falta aigualeig”.

Associació Veïnal de la Torre. “En general, els veïns consideren que els carrers i les voreres estan bruts. L’aigualeig es fa regularment, però la gent continua tirant fems, no s’arrepleguen els excrements dels gossos. El buidatge dels contenidors és correcte, però molta gent deixa les bosses del fem en terra, mobles vells, vidres. L’agranada és diària, però no es veuen molts operaris. En els jardins s’hauria d’actuar més sovint, perquè la brossa creix molt, hi ha zones que poden i netegen, però hi ha altres zones que tarden a fer-ho i la vegetació es desboca”.

Natzaret. “Insalubritat i pudor de contenidors per falta de neteja interna i externa. Reclamem neteja més freqüent durant els mesos de més calor per a evitar pudors i proliferació d’insectes. Els excrements de tórtores embruten les voreres on hi ha arbres. Urgeix control per a evitar-ne la proliferació en el nostre barri. Quant a les palmeres, cal extremar el control de plagues de rates, incloses les que nien en la part superior de les palmeres en les parcel·les de Benimar. Falta reposició d’arbres en escocells buits. Pintades vandàliques que embruten i degraden l’Estacioneta de Natzaret i el cementeri municipal. Exigim la neteja del riu. En aquesta part de la ciutat el final del llit històric del Túria està contaminat des del segle passat, i amb cada episodi de pluges arriba més brutícia per abocaments residuals sense tractament com va tornar a passar el 4 de setembre. Reclamem la retirada de llots contaminats, depòsits de tempestes i neteja amb solucions basades en la natura”.