La base de l’ONU a Quart de Poblet: “Un suport fonamental a les operacions de manteniment de la pau”

Mig miler de persones treballen en la base de telecomunicacions que les Nacions Unides mantenen a Quart de Poblet (l’Horta Sud). El Centre de les Nacions Unides de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions (Unictf) ha ampliat les seues dotacions amb un nou edifici que acollirà oficines dedicades a la transformació digital d’aquesta organització. La presentació del nou edifici ha comptat amb la presència del secretari general adjunt de Suport Operacional de la Secretaria General de l’ONU, Atul Khare; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la secretària d’Estat d’Afers Exteriors i Globals; Ángeles Moreno, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El recinte es va inaugurar el 2011 després de la signatura d’un acord entre el Departament de Suport Operacional de l’ONU i el Govern espanyol dos anys abans. La base, un hub de tecnologia que fa costat a les operacions de pau en el terreny, aporta solucions tecnològiques, connexió, centre de dades i suport remot al terreny. La base de suport de l’ONU a Quart de Poblet es va inaugurar amb la intenció de duplicar la capacitat de les comunicacions en les missions de pau liderades per l’ONU, que comptava únicament amb el centre de comunicacions de Bríndisi, a Itàlia.

Així doncs, Quart de Poblet s’ha convertit en un centre tecnològic que ha atret altres agències i oficines de les Nacions Unides interessades en les seues infraestructures i en la ubicació de València, amb salaris i lloguers més baixos que en altres places de l’ONU, com Ginebra o Nova York, el bon clima i col·legis internacionals per a les famílies dels treballadors.

Agències com l’United Nations International Computing Centre (Unicc) i, més recentment, UNICEF i l’Organització Mundial de les Migracions han desplaçat alguns dels seus serveis de tecnologia a València. En aquest context d’atracció d’altres agències s’emmarca la inauguració del nou espai, conegut com a edifici número tres, a què s’afegiran altres ampliacions.

El nou immoble es completarà pròximament amb una millora dels accessos al centre, amb parades d’autobús pròximes i un carril bici (la Generalitat Valenciana assumirà el cost de la connexió de les vies principals de comunicació) i amb la construcció de nous serveis, tant per a treballadors com per a noves prestacions, amb la finalitat de “respondre a totes les necessitats de les Nacions Unides per a aquesta instal·lació”.

Durant la inauguració, s’han presentat també els futurs plans de creixement de l’Unictf. El nou projecte d’expansió de la base suposarà la construcció d’una superfície d’uns 12.000 metres quadrats. El nou edifici número tres, igual que la resta de la base, compta amb sistemes d’eficiència energètica.

La base valenciana preveu continuar creixent a mesura que aquest organisme internacional incorpore la digitalització i la intel·ligència artificial al desenvolupament humà a la recerca del manteniment de la pau i la seguretat internacionals. Les instal·lacions de Quart de Poblet aspiren a convertir-se en “un vertader campus digital de l’ONU i en una referència mundial en ciberseguretat i serveis digitals”.

En aquesta expansió col·laboren tant aquest organisme com el Govern central, a través dels ministeris de Defensa i d’Afers Exteriors, i la Generalitat Valenciana. Amb aquestes actuacions, després de més de deu anys de presència en el territori valencià, la base de Quart de Poblet “es consolida com a centre mundial per a la transformació digital de la Secretaria de les Nacions Unides” i conforma “un suport fonamental a les operacions de manteniment de la pau”.

Khare ha agraït el suport del Govern d’Espanya en l’establiment i el creixement del centre de comunicacions, així com la seua contribució a la pau en les operacions de les Nacions Unides per tot el món.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agraït l’aposta d’aquesta organització per la seua seu a Quart de Poblet i ha insistit en el compromís de l’executiu central, a través de les Forces Armades, per a continuar treballant en favor de la pau. També ha subratllat la importància de continuar apostant per les Nacions Unides“, especialment ”en moments molt difícils com els actuals, no sols per la terrible invasió de Putin a Ucraïna, sinó també per l’existència de més de 30 guerres al món i 100 milions de refugiats“.

“Punta de llança”

“Les Nacions Unides han de continuar sent la punta de llança per a continuar treballant per la pau”, ha insistit la representant de l’Administració central, que ha destacat que Espanya compta en l’actualitat amb més de 600 militars en Unifil, al Líban, i amb cinc observadors en la Missió de Verificació de l’Organització de Nacions Unides a Colòmbia. “Creiem fermament en les Nacions Unides, en el seu treball per la pau”, ha recalcat la ministra.

Per part seua, el president autonòmic, Ximo Puig, ha valorat que l’ampliació de la base de l’ONU a Quart de Poblet la converteix “en un hub per a la transformació digital” d’aquest organisme internacional i ha considerat que la seua aposta per la Comunitat Valenciana revertirà en més oportunitats, més col·laboració i més ocupació. En l’actualitat prop de 700 persones de mig centenar de nacionalitats treballen en aquestes instal·lacions.

Puig ha ressaltat que el nou edifici de l’Unictf permetrà ampliar la plantilla en un centenar de persones i ha destacat l’“aposta cada vegada més important” de les Nacions Unides per la Comunitat Valenciana. També ha indicat que hi contribueix l’existència de “treballadors d’altíssima qualificació, una xarxa universitària de referència, la potenciació d’un ecosistema innovador basat en la col·laboració publicoprivada i l’estabilitat institucional”.

“Nou avanç”

“Hui, aquest nou avanç de l’ONU a la Comunitat Valenciana ens alinea amb el seu esperit, amb el sentit del seu origen: davant grans dificultats, grans esperances”, ha exposat el cap del Consell, que ha destacat la “col·laboració”, la “cooperació” i la “unitat” entorn d’aquesta entitat i a la seua tasca per la pau. “Hui escenifiquem una part d’aquest gran compromís global”, ha asseverat.

Puig ha agraït també el suport del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana a través del suport a la base de Quart de Poblet, així com l’aposta per la sostenibilitat de l’ONU en la seua expansió per mitjà del “model policèntric” que representa a tot el món.