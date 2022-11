El bisbe Munilla es planta en una clínica d’Alacant per encimbellar agitadors ultres contra el dret a l’avortament

“Aquest dia de Tots els Fidels Difunts he participat en la campanya de 40 Dies per la Vida, orant davant un ‘avortori’ a Alacant. Si l’avortament és progressisme, llavors la llei de la selva és el cim de la democràcia!”. Així ha anunciat en el seu compte de Twitter el bisbe d’Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, la seua participació l’1 de novembre passat en una concentració contra el dret a l’avortament organitzada per una entitat ultraconservadora que coordina resos davant clíniques privades per tota la geografia espanyola i que assegura que compta amb un milió de voluntaris en 65 països.

El polèmic bisbe es va fotografiar amb els activistes ultraconservadors lluint una pancarta que diu: “No estàs sola, podem ajudar-te”. ‘40 Dies per la Vida’ ha agraït en xarxes socials la presència de Munilla davant la clínica a Alacant i ha anunciat: “Continuem orant”. José Ignacio Munilla arrossega un rosari de polèmiques declaracions en contra de l’avortament, de la igualtat de gènere o del col·lectiu LGTBI.

L’activitat de l’entitat voreja la llei després de la modificació del Codi penal “per a penalitzar l’assetjament a les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs”, que inclou els “actes molestos”. Així doncs, ‘40 Dies per la Vida’ organitza resos continus durant tota la jornada davant de clíniques que practiquen interrupcions de l’embaràs, però considera que la modificació legislativa no afecta la seua pràctica.

A Alacant, els activistes es concentren davant la clínica Instituto Ginetec, un centre mèdic privat especialitzat en ginecologia i planificació familiar, entre altres serveis. L’organització indica en la seua pàgina web que compta amb 90 voluntaris a Alacant que es reparteixen 478 torns d’una hora per resar davant la clínica fins al pròxim 6 de novembre.

“La nostra tasca consisteix a resar pacíficament, per la qual cosa en cap moment es produeix una acció d’assetjament”, sosté un protocol d’actuació de l’organització, a pesar que la modificació recent del Codi penal considera “imprescindible garantir una zona de seguretat al voltant dels centres sanitaris que faciliten la interrupció voluntària de l’embaràs”, segons el preàmbul.

En el marc d’una campanya idèntica davant d’una clínica a València, els activistes van ser denunciats davant la Policia Nacional per la gerent del centre sanitari. No obstant això, el titular del Jutjat d’Instrucció número 20 de València va dictar una interlocutòria de sobreseïment provisional pel fet de considerar que del relat de la denúncia i dels atestats policials no es desprén que hagen produït “actes intimidatoris contra els empleats de la clínica o possibles pacients d’aquesta”.

Compromís demana al Govern que pose fi als “assetjaments”

El senador de Compromís Carles Mulet ha demanat al Govern que actue contra el bisbe, a qui acusa d’“assetjar” les clíniques que practiquen la interrupció voluntària de l’embaràs.

“No podem permetre l’assetjament a treballadores i treballadors de l’àmbit sanitari en el seu exercici professional, i menys per part del representant de l’Església com és el bisbe Munilla, el reprotxable comportament del qual no s’ajusta ni a la llei”, lamenta Rafa Mas, regidor de la formació valencianista a l’Ajuntament d’Alacant .

La petició remesa per Carles Mulet a l’executiu central al·ludeix a la condemna prevista en la Llei 4/2022 de 12 d’abril per a qui obstaculitzen l’exercici del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs mitjançant l’assetjament a la dona amb “actes molestos, ofensius, intimidatoris o coactius que menyscaben la seua llibertat” o als treballadors dels centres.

Així doncs, Mulet pregunta al Govern “quines mesures adoptarà per instar a identificar i denunciar davant els tribunals” les persones que amb el bisbe en la protesta i per les mesures que adoptarà perquè el compliment d’aquesta llei siga efectiu “i s’acabe amb aquests assetjaments”.

“La llei està per a complir-se, siga oficinista, conductora de camions o bisbe, i és més temerari quan aquest acte d’assetjament el du a terme una persona amb repercussió pública”, afirma Mulet. “No sabem les vegades que ha decidit el senyor Munilla no practicar el dret a una interrupció voluntària de l’embaràs, però aquesta persona no pot violar la llei, i menys fer-ne ostentació pública, per això esperem unes mesures contundents i exemplaritzants per part del Govern, o en cas contrari es demostrarà que la llei no serveix de res”, afig.