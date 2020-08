Blanca Marín deixa la secretaria autonòmica de Comunicació del Govern valencià després d'un any en el càrrec

La secretària autonòmica de Comunicació, Blanca Marín, prepara la seua eixida de Presidència de la Generalitat Valenciana després d'haver estar un any en el càrrec. Marín va ser nomenada responsable de l'estratègia legal de comunicació del Govern valencià al juny de 2019, en formar-se el segon Govern del Botànic, on ja havia exercit responsabilitats en la Conselleria d'Economia.

En la passada legislatura Marín va ser secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç i responsable de Comunicació i Ocupació per part del PSPV. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va revalidar la seua confiança nomenant-la responsable del departament de comunicació del seu equip en el Palau de la Generalitat, una àrea més pròxima, en substitució a José María Vidal. Marín, de perfil molt tècnic i gran coneixedora de l'administració, va arribar a Economia a llimar asprors amb el titular del departament, de Compromís, Rafa Climent, qui no va acabar d'entendre's amb la seua predecessora María José Mira.

La secretària autonòmica ha hagut de fer-se càrrec de la part legal de la comunicació de l'Executiu en una crisi sense precedents com la del coronavirus, amb una demanda d'informació ciutadana concorde a les circumstàncies. El passat estiu va haver de gestionar una altra crisi com la de les beques de comunicació de l'administració qüestionades per la Inspecció de Treball o el concurs de llicències de radio recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia Valencià (TSJCV).

L'eixida de Marín, que no ha volgut fer valoracions sobre la seua marxa, es farà oficial en el Ple del Consell quan el president trobe una altra figura per al seu càrrec. El president ja busca un substitut o substituta per a Marín, una persona de la màxima confiança del seu secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, va cursar un Màster en Gestió Immobiliària Social per la Universitat de València i estudis de postgrau de Consells d'Administració i Bon Govern per la Universitat Europea de València.