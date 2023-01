El ‘boom’ de l’autoconsum d’energia: la Generalitat Valenciana preveu anticipar-se cinc anys a l’objectiu del ministeri

L’autoconsum energètic ha experimentat un augment notable el 2022 tant en potència com en nombre d’instal·lacions i consumidors. Amb les dades actualitzades de l’últim trimestre de l’any, la Comunitat Valenciana compta amb 605 megavats en potència instal·lada d’autoconsum, amb més de 46.000 instal·lacions, davant dels cinc megavats i mig miler d’instal·lacions que hi havia el 2019.

Les dades que han tingut en compte la Generalitat Valenciana, recopilades per la Conselleria d’Economia Sostenible, inclouen des d’instal·lacions d’habitatges i garatges a estructures agrícoles o industrials i de qualsevol tecnologia (biogàs, fotovoltaica, hidroelèctrica o cogeneració, aquesta última una de les emprades en indústries intensives en gas). Del total de fonts energètiques, 471 megavats de potència instal·lada procedeixen d’energia solar fotovoltaica, prop de la meitat de l’estimació del Ministeri de Transició Ecològica per al 2030 en el full de ruta per a l’autoconsum.

Amb aquest escenari, en l’executiu autonòmic es mostren optimistes i creuen que superaran l’objectiu marcat pel Govern central. “Amb el ritme del 2022 arribem a l’objectiu abans del 2025”, apunta el director general de Transició Ecològica, Enric Juan, que creu que les previsions es quedaran curtes. El director general d’una de les conselleries implicades en la tramitació de renovables creu que l’alça de preus, la consciència ambiental i la sobirania energètica han fomentat l’interés per l’autoconsum, recolzat en les ajudes públiques que canalitza la Generalitat Valenciana. Dos de cada tres sistemes en funcionament s’han instal·lat el 2022, recalca, i al final del 2023 s’experimentarà un nou creixement, basat en les sol·licituds que van arribar durant l’any passat. A més, al final del 2022 va entrar en vigor la llei valenciana de canvi climàtic, que estableix una sèrie de mesures per a implantar energies renovables, millorar l’eficiència i estalvi energètic dels edificis i les construccions i accelerar la transició energètica.

El responsable de la Direcció General equipara la potència instal·lada per a l’autoconsum amb la meitat de la potència de la central nuclear de Cofrents. La central, segons indica Iberdrola, té una potència de 1.100 megavats que produeixen 8.649 gigavats hora d’energia elèctrica en un any, un 3,1% de la producció elèctrica nacional i al voltant del 50% de l’energia produïda a la Comunitat Valenciana. Amb tot, a mesura que avancen les estratègies de descarbonització, es preveu un augment considerable de la demanda d’energia elèctrica.

En el Full de ruta de l’autoconsum del Ministeri de Transició Ecològica s’estima que, en un escenari realista, la Comunitat Valenciana tindria instal·lats el 2030 un miler de gigavats de potència. El càlcul es fa tenint en compte el potencial físic de les teulades, l’econòmic i després aplica un filtre sobre la base de preferències personals i altres factors que afecten la presa de decisions, per la qual cosa el potencial real pot veure’s modificat. Les patronals del sector consideren que a escala estatal les previsions del 2022 s’han superat i que, a aquest pas, es pot arribar a l’objectiu abans del que es preveu.

Malgrat l’increment de l’autoconsum, el Govern valencià i les empreses del sector advoquen per la implantació de renovables mitjançant plantes solars fotovoltaiques. La llei de canvi climàtic assumeix el compromís europeu de tindre d’ací a set anys 10.000 megavats d’energies renovables, 6.000 dels quals a través d’energia solar fotovoltaica, un objectiu per al qual cal complementar l’autoconsum, que descarrega la demanda de la xarxa elèctrica, amb les plantes en terra. El 25 de gener venç el termini per a les sol·licituds de connexió a xarxa elèctrica de les plantes que la van sol·licitar abans de desembre del 2020, seguint els terminis marcats pel ministeri. En l’última actualització, Política Territorial va informar que gairebé tots els expedients pendents s’havien avaluat i s’ha donat el vistiplau a projectes que incorporaran 1.000 megavats a la xarxa. Des del Consell apunten que es treballa al màxim per arribar a completar totes les avaluacions.