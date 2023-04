Braços biònics, aeronaus per a extinció d’incendis i cotxes d’alta eficiència energètica per ‘generació espontània’

La Universitat Politècnica de València celebra durant el divendres 28 d’abril la segona edició del Congrés Generació Espontània, un conglomerat de diferents equips que treballen en el desenvolupament de projectes innovadors, la major part de base tecnològica.

Durant el congrés, els diferents grups han presentat els projectes en què treballen: des de la realització de braços biònics, la construcció d’aeronaus per a la detecció i l’extinció d’incendis o la fabricació d’un vehicle d’alta eficiència energètica, capaç de recórrer 1.300 quilòmetres només amb un litre d’etanol. Són alguns dels treballs que poden veure’s en aquest congrés inaugurat pel rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capella Romá. La directora general d’Innovació, Sonia Tirado, i la directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme, Teresa García Muñoz, també han volgut conéixer, de primera mà, els assoliments de l’estudiantat de la UPV.

Projecte pioner i únic en les universitats espanyoles

Generació Espontània va nàixer el 2014 amb la finalitat de promocionar el talent dels seus estudiants. Des de llavors ha anat creixent el nombre d’equips i de participants fins a superar la xifra de 2000 persones de diferents graus de la UPV. El programa compta amb el suport del professorat. És un projecte que “hui dia continua sent únic en el context universitari espanyol. Per a nosaltres és clau per a donar aquesta formació integral que necessita l’estudiantat”, ha afirmat el rector, José E. Capella Romá. Compta amb el suport i la col·laboració de l’Administració i de nombroses empreses que, en paraules del rector, “contribueixen a generar un planter de talent a la Comunitat Valenciana que és fonamental per al nostre futur”.

Sinergies entre estudiants

Aquesta iniciativa permet a estudiants de diferents disciplines conéixer-se, desenvolupar projectes comuns i obtindre èxits a través de la participació en competicions universitàries internacionals. A més, posa en marxa les denominades competències transversals, essencials per a enfrontar-se al món laboral més enllà de la formació acadèmica. “Els ocupadors busquen persones que hagen fet alguna cosa més que estar a les aules”, explica Vicente Colomer, responsable docent de l’equip UPV EcoMarathon, que desenvolupa un vehicle de fibra de carboni de baix consum.

Participar en qualsevol dels equips de Generació Espontània suposa un plus en la formació universitària, ja que “et permet posar en acció tot el que has aprés i desenvolupar un muntó de noves eines, estar en contacte amb empreses, aprendre a resoldre problemes”, assegura Juan Carlos Miralles, estudiant de 4t d’Enginyeria Aeroespacial i membre de l’equip Aerodesign UPV.

Hi ha 71 grups de Generació Espontània especialitzats en diferents disciplines, com ara arquitectura, innovació en la indústria agroalimentària, enginyeria mecànica, aviació, satèl·lits o neurociència.