Bruno Bimbi, autor d’una obra LGTBI segrestada a Castelló: “El feixisme sempre comença prohibint llibres”

“El feixisme sempre comença ‘només’ prohibint llibres”. Així de contundent es mostrava Bruno Bimbi, un dels autors censurats cautelarment per la jutgessa Carola Soria Piquer, titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de la capital de la Plana. L’autor d’El fin del armario. Lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI, que diumenge mateix va rebre el suport públic del president de la República Argentina, Alberto Fernández, ha sentenciat: “Espanya ha de decidir si vol ser Espanya o ser Polònia, Rússia, l’Afganistan o l’Aràbia Saudita”.

Bimbi s’ha expressat així aquest dilluns en un acte que s’ha celebrat en la 37 Fira del Llibre de Castelló per defensar la tolerància arran de la paralització cautelaríssima per part d’un jutjat de la distribució d’una trentena de publicacions de temàtica LGTBI en onze instituts de la localitat arran d’un recurs presentat per l’associació Advocats Cristians.

L’escriptor argentí ha agraït “la valentia i la coherència en aquesta lluita per la llibertat” i s’ha enorgullit que “als feixistes no els agrade el llibre” perquè, a parer seu, això demostra que alguna cosa bona deu tindre, encara que els ha convidat a llegir-se’l bé i no sols quedar-se amb el títol de “quatre o cinc capítols trets de context”. “Que es lligen les 320 pàgines i, si així i tot no els agrada, estan en el seu dret, però en una democràcia no es prohibeixen llibres, i ací se n’han censurat 32, no sols el meu, i tots tenen una cosa en comú, que parlen de lesbianes, gais, trans...”, ha dit Bimbi.

En l’acte també han participat la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra; la regidora de Feminisme i LGTBI de Castelló, Verònica Ruiz; Cristian Carrer, coordinador tècnic de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya i coautor del llibre LGTBI, claus bàsiques, i Mercè Pérez, editora en Sembra Llibres, així com el director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, impulsor de llei LGTBI valenciana.

Aquesta “pel·lícula pot acabar molt malament”, ha dit l’escriptor argentí, que ha recordat la seua experiència com a corresponsal al Brasil, on va assistir a l’ascens al poder de Bolsonaro, “quan defensava el ‘pin parental’ fa deu anys i era menys conegut que Santiago Abascal”. Bimbi ha fet una crida a “frenar a l’extrema dreta, que ve per tot i sempre pels grups difamats per la societat”. I ha alertat: “És una prova; si els deixem passar ara, vindran per molt més”.

L’activista Cristian Carrer, de la seua banda, ha recordat l’alarma que va sentir quan es va assabentar de la resolució judicial i ha defensat la unitat dels autors afectats: “Hem de ser ferms i fer un crit per la llibertat d’expressió per continuar conquistant els nostres drets sense fer passos arrere”.

L’editora Mercè Pérez ha coincidit que “ara més que mai cal donar la cara” i ha advertit que aquest tipus de grups “volen atacar tots els estils de vida”. “Continuarem editant llibres que parlen de moviments LGTBI i del feminisme”, ha asseverat, i ha lamentat que calga parlar de “segrest de llibres” en ple 2021.

El grup ultra es querella per “abús sexual a menors de 16 anys”

La lletrada de la Fundació Advocats Cristians, Polonia Castellanos, ha aprofitat la tessitura per a interposar dilluns una querella contra l’edil de Compromís pels presumptes delictes de prevaricació, abús sexual a menors de 16 anys i provocació a la discriminació i l’odi. L’organització ultraconservadora atribueix a l’alcaldessa socialista de Castelló, Amparo Marco, una “certa responsabilitat in vigilando” i es compromet a aportar “còpies íntegres” dels llibres.

Per a Castellanos, la difusió de les obres, amb un “contingut sexual explícit” entre menors de 16 anys els “incita a la pràctica sexual”. La pretesa incitació a la pràctica sexual, “independentment de l’orientació sexual dels menors, no està permesa en menors de 16 anys”, diu la querella. L’entitat considera que la campanya municipal contra l’homofòbia suposa un presumpte delicte d’abús sexual a menors de 16 anys, castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys. Així doncs, l’article del Codi penal es refereix a qui “amb finalitats sexuals, determine a un menor de 16 anys a participar en un comportament de naturalesa sexual, o el faça presenciar actes de caràcter sexual, encara que l’autor no hi participe”.

La querella considera que l’objectiu de l’edil de Cultura és “afavorir la ideologia LGTBI en els col·legis”. La campanya, dirigida als instituts (i no als col·legis) “es va fer per motius exclusivament ideològics”, assegura l’entitat ultra. La lletrada adverteix que els llibres “van poder ser llegits pels menors durant el temps en què van estar disponibles en els centres educatius, i els va causar un mal irreparable”.

Castellanos acusa la regidora de Compromís d’“adoctrinar” menors d’edat i assegura que l’Ajuntament de Castelló és un “òrgan manifestament incompetent per a l’enviament d’aquests llibres a centres educatius”. La Fundació Advocats Cristians demana al jutge que cite com a testimoni l’alcaldessa Amparo Marco i sol·licita el full historicopenal de l’edil Verònica Ruiz.

Querella “delirant”

L’edil de Cultura, Feminisme i LGTBI ha titlat la querella de “delirant”. Oltra ha sentenciat que l’objectiu d’aquesta mena d’iniciatives és que la gent “tinga por”, alhora que advertia que les querelles són “com un bumerang. A veure si tornen i la querella per prevaricació acaba anant en un altre sentit”. La vicepresidenta valenciana ha lamentat aquesta “guerra bruta” que l’extrema dreta ha portat als tribunals, “ja que no poden guanyar en les urnes”.

“Assaig general”

Mónica Oltra s’ha referit a les lleis valencianes d’igualtat lgtbi i d’infància i adolescència per defensar la presència d’aquest material en els centres educatius, per la qual cosa apel·la els jutges a “aplicar les lleis, hi estiguen d’acord o no”. “Aquesta és la nostra llei, que és vigent i que tot jutge o jutgessa té obligació de conéixer i complir, i em fa la impressió que no se la saben”, ha afirmat Oltra.

La vicepresidenta ha qualificat aquest fet com un “assaig general” per a veure si aquest camí “es pot recórrer” i ha recordat l’ascens d’altres feixismes que “sempre comencen igual”. “Necessiten alguna cosa més que això per tombar la democràcia, i hi bregarem. Seguirem drets, vinga una associació de juristes que tenen més de feixistes que de cristians o vinga qui vinga”, ha emfatitzat Oltra, que recalca que “ací es divideixen les aigües entre els demòcrates i els que no ho són”.

Els llibres no es retiraran dels instituts

La Conselleria d’Educació ha confirmat que no té intenció de retirar cap de les obres afectades per la resolució judicial ni fer cap mena d’al·legació a la interlocutòria judicial. “A nosaltres no se’ns ha comunicat res”, asseguren fonts del departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà, al mateix temps que es mostraven contundents en assegurar: “Per descomptat que no retirarem res”.

En aquest sentit, la vicepresidenta Mónica Oltra mostrava els seus dubtes sobre el fet que, “tal com està redactada la interlocutòria”, s’hagen de retirar els llibres: “La mesura cautelaríssima va dirigida a l’Ajuntament de Castelló, que ja ha fet la donació dels llibres, que estan en poder dels centres, per la qual cosa la competència de la retirada d’aquest material o no correspon a la Conselleria d’Educació, que no és interpel·lada en la resolució judicial”. “Aquesta és la meua lectura com a jurista”, ha apuntat Oltra, per a qui els llibres, “estan bé on estan, en les prestatgeries dels instituts”.

L’edil Verònica Ruiz, que ha informat dilluns l’alcaldessa Amparo Marco de tot el que ha passat en aquest afer, ha explicat que els llibres, dirigits a joves de secundària i batxillerat i per a formació del professorat, estan disponibles a la biblioteca municipal. A més, ha explicat que presentaran al·legacions a la cautelaríssima: “Defensarem els drets humans i les llibertats de totes les persones”.

Pregunta a la Comissió Europea

El segrest dels llibres a Castelló ha arribat a la Comissió Europea (CE) en forma de pregunta parlamentària de Sira Rego, del Grup de l’Esquerra, que ha recordat que la CE va anunciar que donarà suport als projectes que “es valguen de l’expressió cultural per a combatre la discriminació, desenvolupar la confiança i l’acceptació i promoure la plena inclusió de les persones LGTBIQ”.

L’europarlamentària interpel·la la CE si la resolució dictada per la jutgessa de Castelló “compleix l’Estratègia de les Persones LGTBIQ 2020-2025” i, en el cas d’executar-se, pregunta les mesures que es prendran, alhora que compara la resolució judicial amb el que passa a Hongria.

L'AEPV condemna la retirada de llibres LGTBI

L'Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) ha manifestat el seu rebuig absolut a la mesura cautelar sol·licitada per l’Asociación Abogados Cristianos i la decisió de retirar un lot de llibres de temàtica LGTBI de les biblioteques escolars de Castelló. En aquest sentit, l’AEPV vol declarar la seua solidaritat no només amb totes les editorials i autors afectats per aquesta ordenació, sinó també amb els professionals de l’educació i l’alumnat, que "es veuran perjudicats per l’absència d’aquestes lectures".

"Des de l’AEPV defensem els llibres com a vehicle excepcional de transmissió del coneixement, una porta per a descobrir infinites formes de viure i veure el món i una eina per a desenvolupar l’empatia i el respecte a la diversitat. Per això, considerem la retirada d'aquests volums un atac a la llibertat d'expressió, una nova manifestació de censura i una manera de privar a l’estudiantat d’una font d'aprenentatge", sostenen.