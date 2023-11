Cal protegir la salut mental dels docents: més casos d’ansietat i falses acusacions d’alumnes i famílies

La tasca dels docents, sovint, es veu entelada per situacions conflictives en l’entorn educatiu que van des d’agressions verbals, passant per situacions d’assetjament i arribant a vegades fins i tot a les agressions físiques. És per aquest motiu que Anpe Sindicat Independent “va ser pioner a crear el 2005 aquest servei per a atendre una necessitat requerida pel professorat”. En aquest sentit, també a la Comunitat Valenciana, el servei del Defensor del Professor d’Anpe “s’ha erigit com a referent davant d’aquesta problemàtica i per a donar als que ho han necessitat”.

Els diferents casos d’agressions i assetjament al professorat “no sols afecten l’ambient que es viu a les aules i en els centres educatius en conjunt, sinó que, de manera cada vegada més freqüent, també deixen empremtes profundes en la salut mental dels docents”. L’exposició contínua a aquestes situacions, sosté el sindicat, “sol desembocar en estats d’estrés crònic, ansietat i, en casos extrems, donar lloc a problemes de salut mental més greus”.

El Defensor del Professor d’Anpe “exerceix un paper fonamental en l’atenció i el suport als docents que s’enfronten a problemàtiques de convivència en l’exercici de la seua docència pel fet de proporcionar-los un servei en què expressar les seues preocupacions, brindar-los assessorament, acompanyament jurídic i actuar com un far de suport emocional”.

Una anàlisi de totes les actuacions dutes a terme pel Defensor del Professor a la Comunitat Valenciana durant el curs 2022-23 ofereix l’escenari següent: per etapes educatives, les actuacions es mantenen en xifres similars al curs passat amb un increment lleuger en Secundària i Batxillerat (47,6%), seguides d’Infantil i Primària (38,1%), Cicles Formatius (9,5%) i, com a novetat, l’aparició de casos de docents amb problemes en l’ensenyament universitari (4,8%).

Augment dels casos d’ansietat

Dels casos atesos, cal destacar el brusc increment de professors que pateixen ansietat, que passen a ser el 94% dels casos, mentre que el 6% pateixen depressió. “Aquesta situació suposa un agreujament de les conseqüències en el terreny mental, ja que s’han reduït a la mínima expressió els casos de decaïment o preocupació previs a arribar als nivells de l’ansietat o la depressió”, sosté el Defensor del Professor.

També és remarcable el gran augment, experimentat durant l’últim curs, dels casos en què els docents es veuen sumits en situacions de falses acusacions per part de l’alumnat o dels seus progenitors o tutors legals. Aquestes situacions es donen de manera aïllada o en conjunt amb altres, en més del 57% de les actuacions dutes a terme pel Defensor del Professor. Igualment, són rellevants les situacions d’enfrontament amb les famílies, que es donen en més del 23% dels casos, així com problemes amb l’aplicació del decret de convivència en més del 28% dels casos.

Llei d’autoritat del professorat

Davant aquesta situació, consideren “imperatiu abordar les arrels del problema per a aconseguir un canvi significatiu”, motiu pel qual Anpe insisteix en la seua demanda per a dur a terme una implementació efectiva de la Llei d’autoritat del professorat.

En aquest context, la Llei d’autoritat del professorat es presenta com “una eina crucial, ja que, no sols reconeix la importància de l’autoritat del docent a l’aula, sinó que també ha de servir per a establir mecanismes de prevenció i abordar situacions conflictives”. Així doncs, mitjançant el seu desenvolupament per a una implementació efectiva, “pot actuar com a element dissuasiu contra els comportaments inapropiats i, al mateix temps, empoderar els professors per a mantindre un entorn educatiu segur i respectuós”.

El sindicat considera que aquest desplegament seria clau per a “fomentar el respecte mutu en l’entorn escolar, establir límits clars i promoure una cultura de convivència positiva, contribuint directament a la preservació de la salut mental dels docents i permetent-los enfocar-se en la seua tasca pedagògica amb confiança i tranquil·litat”.

Anpe i el servei del Defensor del Professor mantenen el seu compromís amb els docents i reiteren el seu suport “a tots els companys que pateixen situacions d’assetjament i intimidació”. “És fonamental millorar el reconeixement social dels docents i donar visibilitat a la seua faena diària per a aconseguir que l’educació ocupe la posició que li correspon entre les prioritats socials”, conclouen.