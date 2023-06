Calendari escolar valencià 2023-2024: quin dia comença el curs, quan acaben les classes i com cauen els festius

La Conselleria d’Educació ja ha elaborat la seua proposta de calendari escolar amb vista al curs 2023-2024, que es trasllada a les meses de negociació. Si s’accepta aquesta projecció, les classes començaran el dilluns 11 de setembre per als alumnes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional i acabaran el divendres 21 de juny de 2024 en aquests ensenyaments, a més per als estudiants de l’Escola Oficial d’Idiomes.

El calendari escolar és comú per a tot el territori en l’àmbit autonòmic, i prenent-lo com a base, cada ajuntament estableix tres dies no lectius locals, així com els festius locals, en cas que algun dels dos dies que toquen a cada municipi se celebre en jornada lectiva.

Una vegada publicat en el DOGV, els consells escolars municipals (CEM), que són el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa d’un municipi, o els ajuntaments, pel que fa als pobles menuts que no disposen de CEM, acabaran de definir el calendari amb els festius i els dies no lectius locals en cada poble o ciutat.

Els consells escolars municipals poden sol·licitar un quart dia no lectiu de caràcter recuperable. En aquest últim cas, es tracta d’una modificació del calendari escolar que ha d’autoritzar la Direcció General de Centres Docents. Aquest dia recuperable de classes, en cas que se sol·licite, se sol establir, per regla general, allargant un dia més el final del curs o bé acurtant un dia les vacances de Pasqua.

Et detallem les dates més destacades.

Inici i final de curs

11 de setembre de 2023. Primer dia de classe per a l’alumnat d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant en FP Bàsica (FPB) com en les titulacions de grau mitjà i superior.

13 de setembre de 2023. Inici del curs per als alumnes dels programes formatius de qualificació bàsica (PFCB) i el d’FPB de segona oportunitat.

18 de setembre de 2023. Comencen les classes en Formació de Persones Adultes (FPA).

20 de setembre de 2023. Primer dia de curs en ensenyaments artístics de música i dansa, elementals i professionals; ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius de règim especial.

25 de setembre de 2023. Arranquen les classes a l’Escola Oficial d’Idiomes.

19 de juny de 2024. Últim dia de classe en Formació de Persones Adultes, ensenyaments artístics de música i dansa, elementals i professionals; ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius de règim especial.

21 de juny de 2024. Finalitzen les classes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP i a les escoles oficials d’idiomes (EOI), i també en els programes formatius de qualificació bàsica (PFCB) i en el d’FPB de segona oportunitat.

Festius i vacances

Les vacances de Nadal, per al professorat i l’alumnat, s’estableixen des del divendres 22 de desembre fins al divendres 5 de gener, els dos dies inclosos, amb la qual cosa el curs es reprendrà el dilluns 8 de gener. Les vacances de Pasqua aniran des del dijous 28 de març fins al dilluns 8 d’abril, tots dos inclosos.

El pròxim curs 2023-2024 tindrà els dies festius autonòmics següents: el dilluns 9 d’octubre, el dijous 12 d’octubre, el dimecres 1 de novembre, el dimecres 6 i el divendres 8 de desembre, i també el dimecres 1 de maig.