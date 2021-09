Camps exigeix els seus privilegis d’expresident després d’haver fitxat per un bufet: demana un despatx amb assistent i cotxe oficial

L’expresident del Govern valencià del PP entre els anys 2003 i 2011, Francisco Camps, ha deixat de formar part del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de què formava part des de fa 10 anys com a membre nat amb un sou pròxim a 60.000 euros anuals.

Camps mateix va anunciar el mes de juliol passat que abandonaria el càrrec públic per incorporar-se al despatx del seu advocat defensor en diverses causes judicials, Delgado Abogados.

Segons ha constatat elDiario.es, l’expresident va deixar el càrrec com a membre nat del CJC l’1 de setembre passat per iniciar la seua activitat en el sector privat, però no obstant això ha exigit que es mantinguen els seus privilegis com a expresident.

En concret, segons han confirmat fonts de la Generalitat Valenciana, Camps ha sol·licitat que se li mantinga l’ús del cotxe oficial, a més d’un despatx amb assistent, una petició que està tramitant-se, per la qual cosa encara no s’ha decidit el lloc en què se li habilitaran les seues dependències. Les mateixes fonts han informat que en l’actualitat l’únic expresident que fa ús d’aquestes prerrogatives és el també popular Alberto Fabra.

Sobre la situació judicial de Camps, en l’actualitat continua imputat en la causa que investiga la condició d’avaladora de la Generalitat Valenciana a l’empresa Valmor, creada per organitzar el Gran Premi de Fórmula 1, si bé a l’octubre de l’any passat la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar l’arxivament. A més, està processat en la peça de Gürtel de Fitur.