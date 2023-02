La candidata del PP de València promet soterrar les vies de la Serradora i el Govern adverteix que no hi té competències

“El compromís és que abans d’acabar l’any 2023 encarreguem el projecte des de l’Ajuntament de València, avançant-ne el cost de la redacció. Això ho podem fer com a Ajuntament, no hi ha cap inconvenient, cap problema competencial. Buscaríem un conveni amb Adif fins i tot per a avançar l’inici de les obres si fora necessari per part de l’Ajuntament de València”.

La portaveu del PP i candidata a l’alcaldia de València, María José Catalá, va anunciar dimecres la seua proposta de soterrament de les vies de la Serradora mitjançant la prolongació del túnel actual, aspecte clau de què depén la viabilitat de la prolongació del passeig de l’Albereda. Catalá ho va presentar com un dels seus projectes estrela si guanyara les pròximes eleccions municipals.

No obstant això, des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigeix la socialista Raquel Sánchez, a preguntes d’elDiario.es, van advertir de la impossibilitat que una corporació municipal puga impulsar la redacció d’un projecte ferroviari: “L’Ajuntament no té competències per a aprovar un projecte que afecte la xarxa ferroviària d’interés general de l’Estat, però sí que poden proposar un conveni amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) per a executar l’operació i, entre altres coses, participar en el finançament”.

És a dir, una operació semblant a la del canal d’accés per mitjà de la qual, mitjançant un conveni, es comparteix el cost de les obres pel fet de considerar-se una operació d’integració urbana, però sempre amb projectes redactats i licitats des de l’Administració central.

Catalá, que va comparéixer acompanyada pel president del PPCV i candidat a la Generalitat, Carlos Mazón, va criticar el retard del ministeri en la presentació de l’estudi informatiu de la prolongació del túnel, que va arrancar el febrer del 2020 i que havia d’estar acabat dos anys més tard.

Fonts del ministeri van informar que està ja “en una fase molt avançada de redacció”, encara que no van oferir un termini concret per a la presentació.

L’actual línia València-Tarragona discorre en túnel en un tram del carrer de la Serradora, a la ciutat de València, tram en què està situada l’estació subterrània del Cabanyal. Pel nord, el soterrament s’inicia en el límit entre els termes municipals de València i Alboraia i pel sud acaba a l’altura del carrer d’Eivissa. Més al sud, la línia creua, en viaducte, l’antic llit del riu Túria.

L’objecte de l’estudi informatiu és analitzar les diferents opcions de prolongació del túnel actual per l’extrem sud, en funció de diversos aspectes (cost, funcionalitat, afecció mediambiental, dificultat constructiva, afecció a l’explotació ferroviària, etc.).

Prolongar l’Albereda fins a la mar

Catalá i Mazón van presentar el projecte com un dels seus vaixells almirall amb vista a les pròximes eleccions per a culminar el jardí del riu Túria mitjançant la prolongació de l’avinguda de França i del passeig de l’Albereda. Catalá va assegurar: “La prolongació de l’Albereda fins a la mar és clau per al model de ciutat que volem, oberta a la façana marítima, el nostre quilòmetre 0”.

“Ja fa mesos que treballem en projectes conjunts de Generalitat i Ajuntament per a millorar la ciutat de València i aquest n’és el primer. El futur desenvolupament del Grau és una zona d’oportunitat per a acabar l’antic llit del riu, que és la columna vertebral verda de la ciutat. La nostra proposta és acabar l’última fase i connectar l’antic llit amb la façana marítima de la ciutat. Serà una nova centralitat, l’eixample marítim, l’eixample del Grau és el futur de la ciutat i del Grau”, ha comentat Catalá.

“Tenim una radiografia de les necessitats de la ciutat en habitatge, en centres de salut, en centres de majors. Aquest és un dels primers grans projectes de treball i d’ordenació de València que portarem avant. Ens comprometem que la Generalitat soterrarà el Col·lector Nord, perquè aquesta zona serà una nova centralitat i una nova foto de València en què Generalitat i Ajuntament aniran de bracet, perquè és una necessitat que València s’abrace a la mar com es mereix”, va dir Mazón.

El PSPV critica “la carretera a la mar del PP”

La vicealcaldessa de València i candidata socialista a l’alcaldia, Sandra Gómez, es va mostrar sorpresa amb la proposta del PP de construir una “carretera a la mar” que destruïsca el final del llit del Túria.

“Em sorprén molt que a hores d’ara el Partit Popular incidisca en unes idees de principis del segle XX quan parlen de què és el que volen per als Poblats Marítims o per al nostre riu verd. És sorprenent que la proposta estrela de la candidata del Partit Popular siga fer una carretera a la mar, una carretera que destruirà part del llit del riu Túria ja fet i que impossibilita, per cert, que es puga desenvolupar i acabar l’últim tram enjardinat del riu Túria amb el Parc de Desembocadura que nosaltres estem desenvolupant”, va manifestar.