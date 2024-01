La cara b de la gigafactoria de Volkswagen: Sagunt necessita habitatge i noves infraestructures sanitàries i educatives

Els terminis per a la posada en marxa de la gigafactoria de PowerCo (filial de Volkswagen) a Sagunt continuen segons el que es preveia, de manera que, si no s’esdevé cap contratemps, la planta de bateries de la multinacional alemanya hauria de començar a produir el 2026. Així ho ha confirmat dimarts l’alcalde de Sagunt, el socialista Darío Moreno, que ha recordat que es tracta d’una inversió d’uns 3.000 milions d’euros en els terrenys de Parc Sagunt 2 que generarà al voltant de 3.500 llocs de treball directes i “entre 15.000 i 30.000 d’indirectes”.

Quant a les pròximes ‘fites’ relacionades amb la gigafactoria de bateries, Moreno ha insistit que es continua treballant –en col·laboració directa entre la iniciativa privada de Volkswagen, l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana– en les tasques d’urbanització del polígon i en el desenvolupament del Campus Battery, un centre de formació que està directament relacionat amb la planta de PowerCo i en què es conjuguen el sector privat amb la Formació Professional i l’àmbit universitari.

Encara que no s’ha atrevit a quantificar l’impacte econòmic que pot suposar la implantació d’aquesta fàbrica, “parlem de milers de milions d’euros”, sí que ha insistit que aquesta instal·lació industrial repercutirà “no sols a la ciutat i a la comarca, sinó que també tindrà ramificacions en tota la província i fins i tot a Castelló, Terol i Alacant; no som conscients de com que transformarà l’economia valenciana, només cal recordar l’impacte que va tindre l’obertura de Ford a Almussafes fa 50 anys”.

No obstant això, Sagunt vol aprofitar el “potencial” que suposa la instal·lació de Volkswagen per a atraure altres empreses amb què es mantenen contactes per a la seua instal·lació tant en Parc Sagunt 2 com en Parc Sagunt 1, que està en una ocupació “superior al noranta per cent i que esperem que arribe al cent per cent”. El que té clar l’alcalde és que es vol evitar repetir errors del passat, com va passar amb Alts Forns, i evitar el ‘monocultiu’ industrial.

Així mateix, l’entrada en funcionament de la gigafactoria està directament relacionada amb posada en marxa de les plantes fotovoltaiques, que han provocat una certa contestació ciutadana pel seu impacte en el territori: “El procediment continua el seu curs amb l’avaluació mediambiental, ja que són imprescindibles. Sense energia neta i barata no hi hauria gigafactoria”.

Més població, més serveis

Tal com ha reconegut l’edil saguntí, el simple anunci de Volkswagen que instal·larà la seua gigafactoria a Sagunt ja té conseqüències a la ciutat: “El 2023 ja vam constatar un increment de visites a la ciutat, i que la ciutat s’haja posat en el focus amb un projecte d’aquesta magnitud, hem eixit en mitjans d’àmbit nacional i internacional, és, sens dubte, una de les causes d’aquest augment de l’interés per visitar-nos”.

La posada en marxa d’aquest projecte implicarà un increment de població i, per tant, una necessitat d’infraestructures. Actualment, tal com ha explicat Moreno, la ciutat disposa de parcel·les urbanitzades en què es podrien construir fins a 12.000 habitatges i altres d’obertes i pendents de desenvolupar que podrien augmentar aquesta edificabilitat fins a les 18.000 cases noves, “parlem que podríem superar els 100.000 habitants”.

I, tal com reconeix l’edil, ja es nota que cal que s’augmente l’oferta residencial a Sagunt, perquè n’hi ha demanda, tant per a llogar com per a compra. No obstant això, des de l’Ajuntament també han detectat, a més d’una pujada de preus, que estan retenint-se immobles, “no sabem si hi ha grans tenidors que esperen que els preus arriben a màxims”, unes maniobres especulatives que des del consistori pretenen combatre.

Aquest increment poblacional que es preveu, requerirà noves infraestructures que depenen, principalment, de la Generalitat Valenciana. S’ha referit a la necessitat d’ampliar tant l’Hospital com centre de salut Port II; la construcció del centre d’atenció a majors (Ceam) en el nucli del Port; la reconversió de l’IES Eduardo Merello en un centre integral de Formació Professional, per a la qual cosa es requereix una inversió que es va paralitzar amb el canvi de Govern en la Generalitat Valenciana; o la construcció d’un institut nou i dos col·legis per a cobrir les futures demandes de la població: “Hem de donar una resposta adequada al ritme a què creix la ciutat”.