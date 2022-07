Càrcer i la Fundació Limne adaptaran el riu Sellent al canvi climàtic

Adaptar el riu Sellent al canvi climàtic mitjançant solucions basades en la natura, desenvolupar estratègies per fomentar la bioeconomia i l’ocupació verda o fer programes d’educació ambiental, entre altres accions. Aquest és el projecte que impulsaran la Fundació Limne i l’Ajuntament de Càrcer, iniciativa que serà finançada amb fons europeus.

El programa de treball, que es desenvoluparà fins al 2025, s’engloba dins de l’anomenat projecte Fluviatilis, una proposta generada per una agrupació de cinc conegudes entitats conservacionistes, la línia d’actuació principal de les quals és la custòdia del territori, i que s’han unit per posar en marxa iniciatives transformadores que impulsen la bioeconomia com una oportunitat per a mostrar que la conservació dels recursos naturals pot anar de la mà d’activitats que generen desenvolupament econòmic i social.

L’alcalde de Càrcer, Pepe Botella, explica que “el projecte que presenta Limne s’associa a l’estratègia municipal de mantindre el Sellent lliure de vegetació invasora i aborda els possibles efectes del canvi climàtic amb solucions que donen valor al riu”. A més “és una proposta molt interessant per al municipi, ja que aborda temes més enllà de la conservació, com per exemple l’economia circular i el foment de l’ocupació verda”.

Fluviatilis es desenvoluparà en diverses localitats i, si bé naix amb una visió conjunta, cadascuna de les entitats consorciades coordinarà les actuacions en el seu territori: Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) a Galícia, Associació de Naturalistes del Sud-est (ANSE) a la Regió de Múrcia, Grup de Natura Freixe (GNF) a Catalunya, Fundació Limne a la Comunitat Valenciana i Xarxa Cambera a Cantàbria. El col·lectiu comptarà en tot moment amb el suport cientificotècnic del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX), que monitorarà les propostes que es facen encarades a la provisió de solucions basades a la natura o d’adaptació al canvi climàtic.

Fons europeus

Aquesta proposta es beneficia d’una convocatòria d’ajudes, impulsada per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), per a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica enfocats a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

La convocatòria, que va rebre un total de 132 propostes, ha seleccionat tan sols 14 iniciatives, entre les quals hi ha el projecte que es desenvoluparà a Càrcer, per tal com ha demostrat la seua contribució a resoldre algun dels grans reptes ambientals i socials per a la conservació del nostre patrimoni natural i biodiversitat i la creació d’ocupació.