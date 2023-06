Carlos Mazón assegura que aplicarà la seua rebaixa fiscal “amb urgència” en el Govern valencià

El PP valencià fixa la rebaixa d’impostos com una de les primeres mesures a adoptar en la Generalitat Valenciana. El líder del PP i futur president del Consell en coalició amb Vox, Carlos Mazón, ha reiterat la voluntat d’aplicar una modificació dels impostos vigents “amb urgència”, perquè “la gent no aguanta més”.

Una de les propostes estrela dels populars valencians és una reforma que beneficiarà les rendes més altes i la minoria que tributa a la Comunitat Valenciana davant el que han denominat “l’infern fiscal”. El PP porta en el seu programa una baixada en tots els trams autonòmics de l’IRPF, una qüestió que, atesa la progressivitat d’aquest impost, acaba beneficiant més les rendes més elevades. La reducció plantejada suposa un alleujament del 5% per a les grans fortunes i de tot just un 0,25% per a les rendes més baixes.

El programa econòmic advoca per “humanitzar” els impostos “fent pràcticament desaparéixer l’impost sobre successions i donacions” i reduint l’impost de transmissions patrimonials. El partit conservador addueix que la Generalitat Valenciana ha recaptat de més per la inflació i que pot permetre’s aquesta retallada d’ingressos. En el document vinculen les mesures fiscals amb la situació econòmica valenciana i asseguren que la competitivitat empresarial és més baixa, igual que la productivitat.

El 2022 les arques públiques valencianes van recaptar 326.090.080 euros per l’impost sobre successions; 27.217.660 euros en donacions; i 198.413.130 euros més gràcies a l’impost sobre el patrimoni, a què han de fer front les persones que tenen un patrimoni superior a 500.000 euros, sense comptar l’habitatge. L’eliminació de l’impost sobre el patrimoni beneficiaria les 26.767 persones de rendes més elevades; és a dir, el 0,53% del total de la població. Quant a les herències, només van pagar aquest tribut el 12,30% dels que van heretar i a penes el 3,85% d’ells van haver de fer front a abonaments superiors a 5.000 euros.

Malgrat aquestes xifres, Mazón justifica la reforma com una “ajuda” a les classes més desfavorides. “Anem a una gran rebaixa fiscal per a ajudar els que més ho necessiten, de manera urgent. Hi ha molta gent que no arriba a final de mes, perquè estem en un moment en què la inflació, els preus i la cistella de la compra són inassumibles”, ha expressat dijous a Alacant.

Mazón ha afirmat que aplicarà la seua reforma fiscal “amb urgència, perquè la gent no aguanta més”. En aquest sentit, ha afegit que també serà “important” per a la competitivitat i la creació d’ocupació, però ha assegurat que la seua “prioritat” són els salaris més baixos i ha lamentat que hi ha “més d’un milió de persones a la Comunitat Valenciana en el llindar de la pobresa”.