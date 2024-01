Carlos Mazón confirma el nomenament del gerent del Consorci de Museus que tenia la incapacitat permanent total

El president Carlos Mazón ha aprovat un decret que confirma el nomenament de Nicolás Bugeda al capdavant de la gerència del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, segons va publicar divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Es tracta de l’últim pas per a la incorporació definitiva de Bugeda, que a penes sis mesos abans del seu nomenament tenia reconeguda una incapacitat permanent total, al càrrec de cap en substitució del gestor cultural José Luis Pérez Pont, cessat el 21 de novembre passat pel vicepresident de Vox, l’extorero Vicente Barrera.

El polèmic procés de relleu en el Consorci de Museus, que ha tingut l’oposició de la representant del Consell Valencià de Cultura, culmina amb el nomenament d’un càrrec vinculat al PP a qui l’Institut Nacional de la Seguretat Social va reconéixer una incapacitat permanent total el 3 de juliol passat, tal com va revelar elDiario.es.

L’organisme, nou dies després del cessament de Pérez Pont, va resoldre, a instàncies de Nicolás Bugeda, declarar que ja no estava afectat de cap grau d’incapacitat permanent a causa d’una millora del seu estat. Bugeda defensa que la seua evolució ha sigut “favorable i determinant perquè el tribunal mèdic avalue la recuperació i la Seguretat Social aprove el canvi de situació”.

El nomenament va ser criticat per Compromís. La formació va sostindre que la política cultural de l’executiu de Mazón, en mans de Vox, “combina nomenaments a dit de gent que es recupera miraculosament d’incapacitats permanents o convocatòries estranyes dels màxims òrgans de decisió a correcuita”. El PP, per contra, va criticar la “baixesa moral de l’esquerra” per “atacar una persona amb discapacitat”.

Recurs de José Luis Pérez Pont

D’altra banda, l’exgerent José Luis Pérez Pont, ha interposat un recurs de reposició contra el seu cessament, segons ha avançat Las Provincias i ha confirmat aquest diari. Es tracta del pas previ a un més que probable recurs contenciós administratiu contra la decisió del titular de la cartera autonòmica de Cultura.

El departament que dirigeix Vicente Barrera va acusar Pérez Pont, per a justificar el seu cessament, d’haver comés greus irregularitats administratives.

L’exgerent, que va disparar les visites del Centre del Carme Cultura Contemporània un 90%, va anunciar en una entrevista amb aquest diari que prendria mesures jurídiques “per a garantir la no vulneració” dels seus drets.