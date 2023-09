Carlos Mazón demana a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pacificar el conflicte que alimenten PP i Vox

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, reclamen a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que s'acosten a la ciutadania i pacifiquen el conflicte lingüístic que el PP i Vox porten anys assotant. El cap del Consell considera que “molts valencians s'han sentit massa lluny” de l'organisme, creat en 1998 per Eduardo Zaplana per a resoldre les polèmiques lingüístiques i dictar unes normes d'ús estàndard. Mazón considera que les normes de l'Acadèmia són d'un rigor “que no es compara amb el que veiem als carrers tots els dies, amb els quals es parla a les cases i en l'horta”.

Els dirigents del PP han mantingut una trobada amb la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, a la qual reclamen una política “d'obrir els braços” per a “avançar conjuntament de manera positiva, no polèmica, i integradora”. Són precisament els partits que componen l'Executiu els qui més han assotat el conflicte lingüístic, carregant contra la doble denominació català-valencià en debats com el del Congrés dels Diputats i oposant-se a l'ús de les llengües cooficials de l'Estat.

La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, li ha demanat als responsables del Consell que no “retallen” les normes que promouen el coneixement de la llengua. Després de la reunió Carlos Mazón ha destacat que l'objectiu és “revalencianitzar conjuntament els criteris lingüístics de la Generalitat per al que ha demanat la col·laboració de l'AVL.

En aquest sentit, el president ha ressaltat que “no pot ser que hi haja valencià-parlants que se senten al marge de la normativa, el valencià és de tots i tots han de veure's identificats, ho parlen o no tots els dies”.

L'agost passat, el titular d'Educació va carregar contra l'organisme estatutari i el seu paper, en unes declaracions en les quals va qüestionar que “tinga la veritat absoluta, com no la té ningú” sobre el valencià, per a defensar que “cadascun utilitze el valencià que estime convenient”. Rovira es va pronunciar així sobre un missatge de la Conselleria d'Agricultura que José Luis Aguirre, de Vox, escrit en valencià amb diversos errors, argumentant que ell no era un expert lingüista.

Després d'aquest comentari, l'Acadèmia va emetre un comunicat en el qual defensava la seua labor, i realitzava un parell d'anotacions: “El fet de projectar la idea que pot haver-hi més d'una normativa lingüística és completament improcedent i allunyada dels objectius que ha de perseguir un govern. A més, posa en perill tot el sector cultural i educatiu i, en general, tots els àmbits d'ús de la llengua, que, amb la projecció de les noves tecnologies, necessita una llengua estàndard consensuada; un consens reconegut, gràcies a la tasca de milers i milers d'usuaris, per la majoria de la societat valenciana i que compta amb una llarga tradició ortogràfica”.

L'organisme presidit per Cantó va carregar contra l'actitud del nou Executiu, criticant que “el fet de posar en dubte la mateixa AVL i la seua normativa lingüística, així com pretendre reavivar un conflicte que s'ha demostrat socialment estèril i artificial, incideix negativament en la vertebració lingüística, cultural i social del nostre poble” i advocant per una política de diàleg i consens.