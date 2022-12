Un càrrec de joves de Vox a València comparteix imatges en les seues xarxes disparant un fusell d’assalt i simbologia falangista

“Un altre episodi més d’amor per la història bèl·lica. Per a l’aniversari, la meua xica em va regalar una experiència única: disparar un Sturmgewehr 44. És un dels primers fusells d’assalt de la història. Data del 1943, per la qual cosa és difícil trobar-ne un que continue operatiu”.

El sotssecretari de joves de Vox a València, Manuel de la Cruz, explica així les imatges publicades en el seu perfil de Twitter en què apareix disparant el que aparentment és el fusell esmentat. En el seu perfil d’Instagram fins i tot va arribar a compartir un vídeo armant-lo i disparant. En la mateixa història d’aquesta xarxa social compartia també una imatge amb simbologia falangista, en concret les fletxes i el jou sostingudes per la figura d’un àngel amb la llegenda “Sol invictus”.

De la Cruz afirma en un fil en Twitter que “quasi tots els STG44 són peces de museu. Dels que encara funcionen, la major part van anar a parar a mans de forces armades als Balcans i l’Orient Mitjà. Ens va costar una investigació breu trobar l’única peça operativa original a tot Hongria. Va ser un aniversari feliç”.

Finalment afig que “per fortuna, països com Polònia o Hongria permeten que els seus ciutadans s’instruïsquen en l’ús d’armes de foc. De manera que siga la ciutadania mateixa l’última línia de defensa en cas d’una invasió estrangera. Com podem parlar de sobirania si no sabem defensar-la?”.

Vox no ha respost a les preguntes d’elDiario.es sobre aquestes publicacions. Des d’alguns sectors del partit sí que han fet palés en privat el seu malestar per la difusió d’aquestes fotografies pel fet de considerar que no és la imatge més adequada que es vol projectar a la joventut i que la simbologia falangista tampoc és la pròpia del partit d’extrema dreta.

Flores candidat a la Generalitat, Llanos a l’alcaldia de València?

El catedràtic de dret constitucional Carlos Flores Juberías serà el candidat de Vox a la presidència de la Generalitat Valenciana en les pròximes eleccions del 2023.

Segons ha anunciat ell mateix en xarxes socials, dimecres el Comité Executiu Nacional de Vox va acordar la seua designació, una responsabilitat que ha acceptat i en què posarà “tota l’obstinació”, afirma.

Després d’aquesta designació, tot apunta que el president de Vox a València, portaveu adjunt de les Corts Valencianes, José María Llanos, serà el candidat a l’alcaldia de València, cosa que deixaria en una situació difícil el seu predecessor i portaveu actual del grup municipal del partit d’extrema dreta, José Gosálbez.